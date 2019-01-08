【沙中線】政府深夜公布首有鋼筋疑被「剪筋」　陳帆否認刻意延遲

路政署昨（7日）深夜公布沙中線紅磡站最新8枝鋼筋檢測結果，再發現有3枝鋼筋螺絲帽扭入長度不達標，另更有一枝疑被「剪筋」。運輸及房屋局局長陳帆今（8日）日在記者會上回應，稱政府並非有意延至深夜公布結果，而是前線人員需時核實，「時間上掌握得唔係幾理想。」

路政署昨（7日）深夜發稿，再公布8枝鋼筋的檢測結果，當中有3枝鋼筋扭入長度不達標。(資料圖片)

路政署昨晚（7日）11時公布8枝鋼筋檢測結果，除了當中3枝螺絲頭扭入螺絲帽不足37毫米外，更指在昨日於東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部的測試位置，發現一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋，螺絲帽和鋼筋之間存有小間隙，而螺絲頭約有2至3個扭紋，較正常少至少7個扭紋，是首個明顯疑被「剪筋」。

需要核實及判斷測試結果

陳帆今日在公布專營巴士服務獨立檢討委員會報告記者會上回應，指出政府定時更新沙中線檢測報告，是希望可盡快公布結果，反映現屆政府開誠布公的態度，而相關前線職員在收到結果時，需要再作核實及判斷，考慮如何發放資料，如有特別發現時，均需作內部討論。對於每次發布時間較遲，他感到抱歉，強調並非意圖隱瞞、拖延，只是同事工作沉重，「時間上掌握得唔係幾理想。」