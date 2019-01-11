【校園天地】九龍塘學校（中學部）　十年辯論夢未圓

過去一年是九龍塘學校（中學部）辯論隊創隊以來最豐收的一個賽季，一年間收獲了《基本法》多面體—全港中學生辯論賽（粵語組）全港總冠軍、星島全港校際辯論比賽—亞軍、由校友們組成的自組隊伍「人中之龍」同樣贏得《基本法》多面體─全港大專生辯論賽冠軍。辯論隊新人舊人攜手合力將兩個界別的冠軍摘下，成為學校創校五十五周年的最佳禮物。

十年人事幾番新 不忘初心

九龍塘學校（中學部）辯論隊創隊十年，見證着一代又一代的辯論員成長、踏上台板、下台謝幕，唯一不變的是依然能夠有不錯的成績，九龍塘學校（中學部）辯論隊總教練孫政老師表示：這是全校上下一心的功勞，學校對辯論隊的支持、師兄師姐們的傳承、每年隊員、教練團隊的將士用命以及投入都缺一不可。

「人中之龍」隊長黃智信表示：「不論是校隊或是『人中之龍』都並非只有台上的四位，還有教練團、很多師兄師姐、校友、和現今在學的中學師弟妹們一同組成，是大家的共同努力才成就了今天的冠軍隊伍。」另一「人中之龍」隊員林俊謙表示：「更希望的是今次我們能成為眾學弟學妹的榜樣之餘，更能在他們面前成為一道高牆，提醒他們不要自滿，鼓勵不斷努力進步、追求卓越。」辯論隊上下不忘學校的培養及老師的教導，更不忘把經驗、得著傳承下去，希望回饋母校。

也許這些就是推動他們前進的最大動力，亦是九龍塘學校（中學部）辯論隊能夠屢創佳績的原因。

教練團隊與一眾到場支持「九龍塘人」的校友（九龍塘學校（中學部）圖片）

經驗承傳 夢未圓但會圓

經歷過星島決賽失利，問及對再次衝擊冠軍有沒有期盼，孫政老師說道：面對難關、挫敗，永不放棄、敢於挑戰才是「九龍塘人精神」。一語道出了一次的挫敗並不會擊潰他們，反而吸收失敗的經驗能夠孕育出更加強大的團隊。

比賽沒有常勝之師，唯有不放棄者定能圓夢。辯論比賽得到獎項彌足珍貴，但校友、同學們因為辯論而產生對學校的歸屬感、彼此的友誼、磨練而成的品格，才是當中瑰寶！