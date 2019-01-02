【校園天地】寶血會培靈學校以STEM主題學習周　豐富學生探究經歷

本校近年致力推動 STEM 教育，以「點、線、面」模式,將 STEM 全方位滲透至每個年級。本年度陳靄媚校長進一步推動 STEM 教育，以全校參與模式，舉辦「STEM 主題學習周」，冀透過多元化 的 STEM 體驗活動，培養學生的創新及堅毅解難的態度。

STEM主題學習周海報。(寶血會培靈學校圖片)

以解難為本 按學生能力編排活動

本校老師從不同途徑搜集資料，設計了六個年級的「STEM 學習小冊子」，讓學生紀錄學習過程及 成果。各個活動以解難任務為前提，涵蓋了不同階段的科學探究技能的培育，例如進行假設、設計 實驗、進行公平測試、紀錄結果、得出結論等。

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小五以「聲音的科學」為主題 理論與實踐並重

五年級的學習主題為「聲音的科學」，作為常識科教學單元「聲音的探究」之延伸活動。整個課程設計為五個單元,分別是「聲音的傳遞」、「環保擴音器」、「自製隔音箱」、「護耳任務大挑戰」和 「測試及改良」。

(寶血會培靈學校圖片)

S 比較不同聲音傳遞媒介的效能 T 認識不同物料的吸收聲音/反射聲音的效能 E 製作能阻隔聲音，並且佩戴舒服的護耳罩 M 量度並計算護耳罩的尺寸、計算分貝平均值

學生首先要進行一系列有關聲音傳遞的測試,例如比較聲音透過空氣、水或固體媒介傳遞的效 能，以協助學生打穩科學知識基礎。其後，老師創設解難任務(設計擴音器及隔音箱)，鼓勵學生應用 所學的原理解難。學生能選擇合適的物料來解難，例如選擇鋁罐、膠瓶等物料製作擴音器；選擇海 綿、報紙等物料製作隔音箱，並操作分貝計來得出音量的大小。

透過 STEM 教育 培養學生堅毅的態度

最後，五年級學生需完成終極任務「護耳任務大挑戰」——目的是為了幫助同學在考口試的準備階段時，減少外在環境對同學的騷擾。學生能製作一個能隔音、舒適並且環保的「護耳罩」，落實 知識在日常生活上。為鼓勵學生從失敗中不斷嘗試，本主題活動更以「設計循環(Engineering Design Process)作為探究模式，希望學生能發現製成品的缺點後，能加以改良，最終優化產品設計。

我們深信，學生的 STEM 製成品跟市面上的產品一樣，不是能「一步到位」，輕鬆就能達致成功的。學生應抱著堅毅的態度，不怕失敗，勇於嘗試，才是 STEM 教育的真正意義。最後，學生們都能發揮創意，經過改良及試驗，設計出別出心裁、並具實用價值的「護耳罩」。

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（內容由寶血會培靈學校提供）

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