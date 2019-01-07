【校園天地】柏德We Bring外出尋資源　推廣環保 提袋實踐宣傳

保護環境已經不是個陌生的話題，但實際上又有多少人能貫切執行？有多少人仍然會因為購買外買食品而使用即棄餐具？繼DreamStarter募資日後，天主教柏德學校WeBring小組繼續外出邁向社區，尋求各方支援，並籍機會向社會人士宣揚環保訊息。

(天主教柏德小學圖片)

WeBring環保外賣提案 宣傳減少使用即棄餐具

「WeBring環保提案」小組於上週五到達九龍灣一間大型商場採訪及宣揚環保訊息，他們期望透過製作外賣環保手提工具向社會人士宣傳環保信息，實踐環保五用原則，減少使用即棄餐具，並嘗試籌集社區支援。在短短半小時內，同學們已收集到超過二十位社區人士的支持，並願意留下聯絡方法，待日後有需要時作出幫忙，學生們亦遂一向支持者承諾日後以環保提袋作為答謝。

(天主教柏德小學圖片)

小組成員表示：「其實環保提袋這概念或實物已經存在，但我們希望透過宣傳推廣，令更多人可以支持、可以落實去做。」「令開展左22年先可以成形既BYOB可以更快、更有效地推廣開去。」

(天主教柏德小學圖片)

「We Bring」組員會動手製作500「環保手提飲品袋」，於社區內免費派發，希望人們在購買外賣食品時可以減少使用外賣塑膠袋盛載飲品及食物。小組亦會主動聯絡社區內各餐廳、食肆，希望他們可以落實減少派發外賣塑膠袋，為環保踏出第一步。

小組正尋求學習運用衣車技藝或縫紉技術的機會，用以製作「飲品環保手提袋」及「食物環保手提袋」以減少使用外賣膠袋。學員正搜集布碎、舊衣物和袋等清潔棄料以完成成品。如欲支持本方案，可到http://bit.ly/2QAzcJf登記成為DreamBacker，組員日後會與支持者聯絡。

A journey of a thousand miles begins with a single step

（內容由天主教柏德小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com