【校園天地】香海正覺蓮社佛教陳式宏學校向可持續發展夢出發

十一月初，香海正覺蓮社佛教陳式宏學校(下稱式宏家)的同學們再次踏上數碼港的startup舞台，展現他們追尋夢想的決心。當天式宏家與其餘十間小學，逾3000多位同學一起創造世界紀錄(世界最大型18歲以下兒童夢想募資日)外，也盡心盡力展示了47個與聯合國可持續發展目標相關的夢想項目及實行方案。

(香海正覺蓮社佛教陳式宏學校圖片)

式宏保育偶劇團

同學們希望能夠成立一個偶劇團，用布偶帶出一個個保育小故事，讓幼稚園的小朋友和學校的同學們明白保護瀕危動物的重要性。

步步平安

同學們希望為獨居老人設計一雙多功能安全鞋。鞋子具有防滑、防水、卸力及發亮等功能。希望幫助長者安全地進行不同類型的活動，鼓勵他們多參與社群活動，豐盛餘下人生！

舊衣重生

香港人習慣快速購買和「季節性」更換時裝，製造了不少「時裝垃圾」。與此同時，香港有不少露宿者和獨居老人在寒冬沒有足夠的衣服和被鋪，故同學們忽發奇想，希望利用回收舊衣服製作一張「式宏百家被」，向有需要人士在寒冬送出一點溫暖，展現式宏孩子的慈悲心。

樹木小先鋒

颱風山竹過後，摧毁了香港四萬六千多棵樹木，塌樹的歸宿不應是堆田區，它們可以「再被利用」，做出各式各樣的玩具，為小朋友帶來歡樂，同時喚醒香港人愛惜樹木、珍惜環境，做到真正的「與樹共融」。

綠化情「牆」

式宏家一直都重視綠化環境活動，同學們想出以綠化牆改善環境，改善空氣質素、增加空氣水分和降低環境污染。綠化情「牆」組員想把對式宏家的情意長長久久植根在式宏家的牆上。期望成功建設綠化牆後，能影響周遭的社區人士，多為綠化環境作出貢獻。

展現愛心和關心、運用知識和創新、讓我們式宏家的孩子肩負未來社會發展的責任，發揮式宏家「我能行」的精神。

想進一步了解我們式宏家的夢想項目，請瀏覽本校網頁或https://www.collaction.hk/hackathon/submission/16/

（內容由香海正覺蓮社佛教陳式宏學校提供）

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