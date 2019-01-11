【校園天地】德萃學生助人助己：冀將愛心貫穿城市每個角落

在升降機無處不在的城市裏，方便、快捷的生活對很多人來説是理所當然的。可是，對於德萃小學的學生來説，這是他們每天遇到的「貼身」問題。尤其是當他們親眼目睹：老師每天抱着重物上上下下；剛病癒的同學使足了勁才能步行到地下校務處吃藥；校工叔叔氣吁吁地送貨到課室等等情況後，便產生了一種「助人助己」的奇思妙想。「小物宅急便：快遞 ×減碳服務」由此誕生。

奇思妙想 由一條繩子開始

「我們想為老師和同學減輕負擔。」一位四年級的同學説。 一開始，小朋友提出大量問題，例如：有什麼方法可以把小物品從地面 運送到樓上？如何節省用電？如何減碳？在問題穿插的大氣中，有位同學 提出了一個好問題：「到底要多長的繩子，才可以貫穿六層樓呢？」焦點 瞬間轉移，老師説：「不如動手嘗試吧！」

(德萃小學圖片)

(德萃小學圖片)

第二天，同學找來了一條四十米的繩子。二十六位同學通力合作把一根 小木棒綁在繩子上，從六樓梯間垂直吊到地下。雖然繩子長度合適，但同 學發現小木棒在半空中經常搖擺不定，不時卡在扶手與牆身的夾縫裏。如果每次運送都需要全組同學出動的話，就不符合經濟效益了。面對這種「碰壁」，同學不斷改良他們的意念。他們提出滑輪裝置要穩固又安全， 而被運送的小物品也必須放入一個袋子或盒子裏，以防撞擊。雖然未能「擊中」問題所在，但他們從行動中獲得更多想法和意念。

點燃探索之火 從行動中找靈感

此外，老師帶他們在德萃小學的校園裏四出尋「輪」，發現生活中處處 有滑輪，如：旗杆、起重機、救火喉等等。老師又利用 Padlet 引導學生討 論，再指導學生利用 Google Form 設計問卷去調查老師的想法，原來老師 最希望運送的是個人電腦、習作本和水瓶。這些資料都有助同學進一步設 計滑輪裝置。

在 DreamStarter 夢想募資日，同學期望得到工程師或建築師的垂青， 因此不斷寫信及傳送電郵給當天留下卡片或聯絡資料的 DreamBackers。 雖然至今仍未得到專業人士的回應，但同學漸漸體會到，與其坐井觀天， 倒不如坐言起行。

推己及人 將愛傳播開去

「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。」這句話教導我們做事不能 只顧自己的利益，要常顧念別人的需要。在上海，有一種古老的「鋼絲收 銀」方法沿用至今；在美國，一位行動不便的婆婆設計了一個滑輪裝置協 助她處理郵件；在澳洲，有人利用滑輪裝置運送薄餅。在香港，德萃小學 的同學期望將「小物宅急便：快遞 × 減碳服務」推廣至社區各處，希望可 以替醫護人員運送藥物；希望可以為住在唐樓的長者運送袋米；希望可以 幫助更多有需要的人，將愛心傳播，做到推己及人。

（內容由德萃小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com