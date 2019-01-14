【收緊長者綜援】周基利：曾建議以10年作過渡期　每兩年遞增1歲

社會福利署早前將申領長者綜援的年齡門檻由60歲提升65歲，下月1日生效。 教大亞洲及政策研究學系社會政策講座教授周基利指，曾建議政府如果打算增設過渡期，可以10年為期，每兩年將申領長者綜援門檻遞增一歲，惟政府未有實行。

周基利指，長的過渡時間可減低對社會的影響。（資料圖片）

教大亞洲及政策研究學系社會政策講座教授周基利在電台節目中提到，要收回本來一直派發的資助，的確會令受惠者難接受。他引述外國例子，指較長過渡時間可減低對社會的影響，建議政府如果打算增設過渡期，可以10年為期，每兩年將申領長者綜援門檻遞增一歲，令社會更容易過渡及適應。

周基利又提及，政府早在10年前已邀請他與其他學者討論退休年齡問題，當時亦已提出以上建議，惟政府遲遲未有執行。他認為，如果政府一早實行有關的建議，並持續地營造討論的氛圍，而非如現時般僅以一兩個理由強行推行措施，社會的反對聲音會更少。

有團體擬向調高門檻的措施提出司法覆核，法政匯思成員、大律師楊嘉瑋指出，一般而言能否司法覆核要視乎政府的政策是否有合理目的支撐，認為若政府的理由是為了將社會福利門檻標準劃一，就未必符合合理目的的要求；他認為，若就有關的措施提出司法覆核，會比起過去其他政治議題如侵犯言論自由的司法覆核更容易，但最終仍需要視乎雙方提供的證據而定。