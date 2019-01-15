【包山王遇車禍索償案】另一肇事司機聽見巨響　座駕未見有損毀

交通意外而下肢癱瘓的「包山王」黎志偉，向兩司機索償逾千萬元案續審，首被告繼續作供，雖然他認有飲過酒，但否認酒精有影響他的判斷力；至於另一司機被告則不出庭作供，但據早前該司機在裁判法院的審訊資料，該司機曾聽到車頭傳出巨響，惟其座駕未驗出有損毀。案件押後至3月26日待原告索取進一步醫療報告。

首被告唐洪國稱酒精未有影響其注意力。（李慧娜攝）

原告為黎志偉，被告為肇事司機唐洪國及徐紹輝。

肇事司機否認酒精影響專注力

唐洪國今繼續作供，代表原告的資深大狀蘇朗年向他指出，警方在事發現場替他檢測體內酒精含量時，結果為超標，但唐在兩個半小時後在警局再次量度時，卻沒有超標，酒精明顯在這兩個半小時中分解，唐表示不知道。他亦否認酒精影響他駕駛時的專注力。

次被告車輛未見損毀

另一司機即次被告徐紹輝則不出庭作供，據了解他否認事發時曾撞到黎，他就不小心駕駛一案，在裁判法院作供時亦只承認當時聽到車頭左前方傳來「嘭」一聲的聲響，而其車檢報告未有顯示其車輛出現任何損毀，或部件失靈。案件押後至3月26日待原告索取進一步醫療報告。

「包山王」黎志偉稱對意外已毫無印象。（李慧娜攝）

黎希望法庭盡快有裁決

黎志偉在庭外透露，對於肇事司機在庭上的供詞，他認為司機說出多個不同版本的事發經過，亦不知那個版本才真，本案仍有很多疑點，可惜他對事件已毫無記憶，故他希望法庭裁決可找出真相，亦冀盡快得出結果，可讓他知道應如何面對。他又指自己的壓瘡問題仍未治好，現時不可久坐，對於未來的計劃，他表示最緊要是顧好健康，而其他事情暫未有定案。

案件編號：HCPI 1235/2014