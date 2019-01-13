將軍澳小巴被鬧爆照加價　八成居民望設邨巴自救

來往峻瀅和坑口的循環小巴線113號早前就加價事宜進行諮詢，小巴營辦商建議由現時車費為$5.7加至$6.3，加價達10.5%，雖然運輸署最終批准營辦商調整車費至$6.0，於今日實施新車費，但居民仍然不接受新車費，計劃增設邨巴 「自救」。有地區人士表示：「居民並非負擔唔到價錢，只喺服務質素非常差。」

新界113線小巴來往峻瀅及坑口，居民一般都會依靠該小巴出入。對於運輸署最終批准營辦商調整車費，由現時車費$5.7加至$6.0，將軍澳民生關注組召集人陳展浚向《香港01》表示加價不合理。他指由於該線路程短，由峻瀅抵達坑口，車程約只需7分鐘，來回車程不會超過15分鐘。他表示以區內其他路線來說，113線車費算高，「由清水灣半島去坑口嘅109M，全程收費$3.5；由寶琳去觀塘嘅10M，跨區都只係需要$6.4。」對於小巴營辦商會提供三個月$0.1車費優惠，由1月13日至4月12日期間，每程車費$5.9，陳指作用不大。

居民不滿小巴線113號加價，因小巴司機的服務質素參差，車費與服務質素不成正比。（阮秀君攝）

陳續指該線的脫班問題嚴重，班次又疏，「星期六、日喺坑口厚福街市可以有60人排隊，嚴重時會半個鐘先有架車。」陳又表示駕駛113線小巴的司機態度惡劣，「有司機曾鬧乘客帶買餸車、嘟卡嘟得慢。」

陳展浚指星期六日在厚福街市可以有超過六十人排隊等小巴，小巴脫班問題嚴重。（阮秀君攝）

對於運輸署最終批准營辦商加價，陳批運輸署漠視一直為人詬病的小巴服務質素，他惟有和峻瀅業主委員會建議增設邨巴。陳指早前峻瀅的問卷調查中，有八成人贊成開設邨巴，惟仍需進行營運成本等評估。

陳展浚指不少居民贊成開設邨巴。（阮秀君攝）

運輸署回覆《香港01》指，署方在2018年8月批准該線收費上調至$6.0，加幅為5.3%，已較同期累計通脹6.3%為低。 該署指審核調整車費申請時，有慎重考慮該路線的財政狀況和服務質素等。因通脹、司機薪金和燃料開支等支出增加，而且該線自2015年投入服務以來未有調整收費，所以批准調整車費，令該路線有健康的財務狀況以持續營運。