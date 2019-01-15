【沙中線】接連揭月台鋼筋疑被剪短　田北辰：港鐵會扭出檢驗

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，截至昨日﹙14日﹚公布的結果，不達標率近四成，當中更有部分鋼筋疑似被剪短。不過之前港鐵的獨立專家顧問表示，如將疑似被剪的鋼筋扭出化驗，可能會影響結構安全，因此始終無法驗證是否有鋼筋被剪短。 實政圓桌立法會議員田北辰向《香港01》表示，港鐵內部認為，即使有更多檢驗結果公布，不達標率都不會下降；港鐵之後評估結構安全時，會將問題鋼筋扭出，送到實驗室檢驗，了解是否有被剪短。《香港01》已向港鐵查詢，暫未獲回覆。

田北辰表示，港鐵內部認為，即使當局公布更多的化驗結果，但不達標率不會下降。（資料圖片）

港鐵獨立專家顧問曾指「極破壞性」

港鐵委聘的獨立專家顧問嚴建平之前曾表示，將鋼筋扭出是「極破壞性」，而且是不合理、不切實際，有可能破壞旁邊石屎。

田北辰表示，港鐵內部認為，即使當局公布更多的化驗結果，但不達標率不會下降。他續稱，隨著社會壓力增加，港鐵需向市民交代，擬決定於檢驗計的第三階段，即設計分析，評估結構安全時，將疑似被剪短的鋼筋扭出，送到實驗室化驗，了解是否被剪，以及確認情況。

料政府也會迫港鐵｢做嘢｣

田北辰認為，剪鋼筋的指控｢已經走唔甩｣，港鐵｢一定要做嘢｣，｢佢﹙港鐵﹚唔做，政府都會迫佢做。｣他續稱，｢呢壇嘢（剪鋼筋）佢哋（港鐵）揹唔起｣，因此港鐵正委聘中立的海外獨家，研究補救措施，加固是否可行。

至於是否需重建月台，田北辰表示，據其了解，現時不同專家的說法各異，當中部分認為工程安全系數高，只需適當加固；但亦有小部分認為，四成不達標率過高，需要拆卸重建。

按規定螺絲頭必須扭入至少10個扭紋才算達標，但檢測發現部分螺絲頭扭紋不足10個，疑遭剪筋。（資料圖片）

根據路政署公布的檢驗結果，截至昨日﹙14日﹚，已公布的75枝鋼筋中，有29枝未達標，不達標鋼筋比例約38.67%，當中有鋼筋扭入螺絲帽的長度，連同測試誤差都不足37毫米、卻又沒有扭紋外露，被質疑可能已被剪短。另外，檢驗時也發現尚有多個沒有連接的螺絲帽和鋼筋，當中包括有螺絲帽和鋼筋之間存有小間隙，而螺絲頭只有2至3個扭紋，較正常12個為少，疑有剪筋。