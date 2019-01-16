【沙中線】中科專家證人稱驗筋結果6成不達標　高於政府的39%

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（16日）踏入第42日，中科委聘的獨立結構工程專家、港大土木工程系副教授楊德忠繼續作供。楊德忠供稱，屋宇署發出的質量監控計劃（QSP）以及螺絲帽供應商人和科技（BOSA）近日發出的信件均有提及，當兩枝鋼筋於左右兩旁完全扭入螺絲帽必須達致末端對接（Butt to butt），故計算容差後扭入鋼筋的長度最少應達致40毫米，惟說法受到其中涉事方代表律師以及委員會質疑。 楊又指，政府已公布開鑿的檢驗結果，75枝樣本當中未有40毫米的鋼筋達6成，而政府公布的不合格比率僅約39%，對紅磡站結構完整性存疑。

中科委聘的獨立結構工程專家、港大土木工程系副教授楊德忠認為，有六成鋼筋不達標，對月台的結構完整性存疑。（洪嘉徽攝）

楊德忠於庭上指出，根據BOSA今年1月發出的信件，以及屋宇署規定的QSP當中，均有提及鋼筋螺絲帽接駁須達致末端對接。他進一步解釋，BOSA設計螺絲帽螺紋長度標準為44毫米，惟製造容許差異4毫米，故螺紋長度一般為44至48毫米。當兩枝鋼筋同時扭入螺絲帽，一般情況兩枝鋼筋絞牙扭入螺絲帽後便為88毫米，惟鋼筋絞牙或有容差，故一端絞牙長度倘有48毫米，另一端扭入螺絲帽絞牙便只能扭入40毫米，而該枝鋼筋便會有2圈扭紋外露，故楊以此推算，政府目前公布75枝鋼筋扭入螺絲帽的檢驗結果，達6成樣本不達標，對結構完整性存疑。

然而，根據路政署周一（14日）公布的檢驗進度，在最新公布的8枝鋼筋檢測結果中，當局已檢測75枝鋼筋，當中29枝未達標，不達標鋼筋比例約38.67%，低於中科專家證人的估算。

代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding於庭上展示BOSA的技術及質量保證手冊，當中列明標準延性螺絲帽的安裝方法，只提及鋼筋絞牙須完全扭入螺絲帽，同時要利用板嵌（Wrench）修緊，以確保其接駁能發揮完滿的抗拉力力度，惟未有出現任何「末端對接」的字眼。

委員會主席夏正民以及成員Peter Hansford亦先後質疑，工人能以人手將鋼筋絞牙盡量完全扭入螺絲帽，惟不能監察兩枝鋼筋扭入後能達致末端對接，除非有「透視眼」；夏正民又質疑BOSA最近發出的信件重申鋼筋絞牙要達致末端對接，目的是「係法律上保護自己」，惟楊堅持說法，又指QSP所提及的是非延性螺絲帽，惟末端對接的要求不論是延性或非延性螺絲帽都必須遵從，且QSP屬送審文件經屋宇署獲批，故是強制指示。

至於連續牆是否屬地基結構一直存有爭議，禮頓視連續牆為上蓋，但政府則認為連續牆是地基結構。代表政府的大律師周偉倫盤問楊德忠，其結構如果界定。夏正民曾一度暫停盤問，表示委員會不須就連續牆屬地基或上蓋結構作出任何法律判斷。惟周偉倫其後繼續問及楊的看法，楊認為連續牆是地基工程，因整個結構在地底，故不可能視為上蓋結構。