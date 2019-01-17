立會促全收粉嶺高球場議案否決　黃偉綸：契約用地檢討結束再考慮

民主黨立法會議員涂謹申提出「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」無約束力議案，包括全面收回粉嶺高爾夫球場、使用部分閒置或使用率偏低的軍事用地建屋等，議案最終以24票贊成、29票反對及8票棄權被否決。 發展局局長黃偉綸指出，粉嶺高球場屬於私人遊樂場地契約用地，政府將會考慮土地供應專責小組報告，並有待民政事務局就契約用地政策的檢討結果，才會考慮契約用地用途。

立法會否決由涂謹申提出的議案，當中包括全面收回粉嶺高球場。（梁鵬威攝）

涂謹申提出「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」無約束力議案，並於今日（17日）討論引用各項土地選項，包括以《收回土地條例》收回新界棕地及閒置農地，或收回粉嶺高球場、預留作香港迪士尼樂園第二期發展用地，以及部分閒置或使用率偏低的軍事用地作房屋發展用途。

涂謹申：林鄭月娥唯我獨尊

涂謹申批評，早在土地供應專責小組的報告出爐前，施政報告已搶先公布「明日大嶼」，令人質疑特首林鄭月娥早有定案。他又說，填海造地需要10至15年，認為選項不切實際。他又說，林鄭月娥於土地政策上「唯我獨尊」，甚至偏袒某選項，如粉嶺高球場。

黃偉綸於會上回應稱，民政事務局正就私人遊樂場地契約用地進行檢討報告，政府將考慮檢討結果和專責小組的建議再作回應。（資料圖片）

有待契約用地政策檢討結果才考慮用途

對於能否發展粉嶺高球場，發展局局長黃偉綸指出，粉嶺高球場屬於私人遊樂場地契約用地，並涉及體育、康樂和生態保育等範疇。他說，會仔細研究土地供應專責小組的建議，並有待民政事務局就契約用地政策的檢討結果，才會考慮契約用地用途，並再作回應。

他又重申，軍事用地有別於其他土地，由中央人民政府全權負責，強調無閒置情況。