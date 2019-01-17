五月天去年迪士尼樂園外開個唱　有本地歌手跟隨密斟開騷

本地演唱會場地不足問題未解決，與本港歌迷有「5月之約」的台灣天團「五月天」，去年5月順利完成在香港迪士尼幻想道露天場地的戶外演唱會，為首個在該處舉辦的演唱會，引起本港藝人注意，並到場欣賞演出「取經」。香港迪士尼樂園透露，的確有不少本地娛樂公司接洽，望能旗下歌手夠成為首個使用該場地的本港藝人，惟現時仍有不少細節需要處理，未能公布其單位及身份。

但據了解，由於場地較紅磡體育館大一倍，有歌手對購票人數感到有壓力；而搭建舞台等成本較高，也為娛樂公司考慮的問題之一。