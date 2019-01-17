五月天去年迪士尼樂園外開個唱　有本地歌手跟隨密斟開騷

撰文：梁煥敏
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本地演唱會場地不足問題未解決，與本港歌迷有「5月之約」的台灣天團「五月天」，去年5月順利完成在香港迪士尼幻想道露天場地的戶外演唱會，為首個在該處舉辦的演唱會，引起本港藝人注意，並到場欣賞演出「取經」。香港迪士尼樂園透露，的確有不少本地娛樂公司接洽，望能旗下歌手夠成為首個使用該場地的本港藝人，惟現時仍有不少細節需要處理，未能公布其單位及身份。
但據了解，由於場地較紅磡體育館大一倍，有歌手對購票人數感到有壓力；而搭建舞台等成本較高，也為娛樂公司考慮的問題之一。
台灣天團「五月天」去年5月在香港迪士尼幻想道露天場地舉行戶外演唱會。（資料圖片）
台灣搖滾樂團五月天去年5月，首次改到迪士尼樂園外舉行每年跟港歌迷的「約會」，其「五月天LIFE《人生無限公司》2018巡迴演唱會無限放大版香港站」共開6場，合共約12萬歌迷一同狂歡，由於為戶外場地，加上當時大多天朗氣清，燈光效果不俗，令不少歌迷和主辦單位感到滿意。
不少「五迷」去年雖未能成功購票，但於「核心外圍」較遠位置、覓得好位「聽騷」。（資料圖片/余俊亮攝）
27歲的當紅英國創作歌手Ed Sheeran將是第二位外地歌手選擇到樂園外「開騷」，每場預計大約有2萬樂迷入場。（視覺中國）
Ed Sheeran 4月樂園外「開騷」
現時仍未有本港歌手公布將到有關場地召開演唱會。27歲的當紅英國創作歌手Ed Sheeran將於今年4月，在該處舉辦演唱會，成為第二位選擇到樂園外「開騷」的外地歌手。每場大約可容納2萬樂迷，全部企位，門票分888元及1,288元，為打擊黃牛，以實名制購票，每場每人限購四張門票，購票者必須提交姓名，入場時須出示有相片的身份證明文件，非當嚴謹。迪士尼樂園則推出各項憑券入園優惠及酒店優惠配合。