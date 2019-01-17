兩款美國製RXBAR蛋白質棒無標示含花生　可致過敏　食安籲停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（17日）表示，兩款美國製造的RXBAR蛋白質棒可能含有可引致過敏的花生，但未有在食物標籤上標明。中心呼籲，對花生敏感的人士不要食用有關產品，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。

食安中心表示，兩款美國製造的RXBAR蛋白質棒可能含有可引致過敏的花生。（網上圖片）

另外，中心亦會知會業界、繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。

產品詳情如下：



（一）產品名稱：Protein Bar, Chocolate Sea Salt

品牌：RXBAR

產地：美國

淨重：每包五十二克／一點八三安士（每盒十二包)

此日期前最佳：二○一九年六月三十日



（二）產品名稱：Protein Bar, Mango Pineapple

品牌：RXBAR

產地：美國

淨重：每包五十二克／一點八三安士（每盒十二包)

此日期前最佳：二○一九年四月二十一日

網店Action Panda曾入口 部分已售出

食安中心透過食物事故監察系統，得悉美國有關當局發出通告，指兩款美國製造的RXBAR蛋白質棒，可能含有可引致過敏的花生，但未有在食物標籤上標明，而當地正進行回收。

而中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要入口商和零售商跟進。初步調查發現，一網上商戶Action Panda曾進口上述涉事批次、兩款共8盒受影響產品，部分已經售出。該商戶已按中心指示將受影響批次產品停售、下架及展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電商戶熱線5211 8027。