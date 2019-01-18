【收緊長者綜援】建制派笑住收貨：政府點着把火已撲熄

隨著行政長官林鄭月娥宣布加推＄1060的補助金後，收緊長者綜援的風波可望告一段落，皆因在議會內，建制派普遍收貨，其中經民聯和新民黨皆表示「成功爭取」，其中梁美芬指政府的「主菜」方案與她當初提出以關愛基金補差額的方法相若，認為政府「點了把火已撲熄」；新民黨則發聲明，有關安排包含了該黨提出的一項建議；民建聯梁志祥則指，政府願意聽取議會和市民意見，對於政府過往用「非常手段」將議員反對的政策以預算案方式通過，他稱已獲林鄭同意不會再發生。

梁美芬「成功爭取」，稱政府的「主菜」方案與她當初提出以關愛基金補差額的方法相若。（資料圖片／高仲明攝）

梁美芬表示，歡迎特首短時間內推出可行和理想的拆衷方法，她稱政府的「主菜」方案與她當初提出以關愛基金補差額的方法相若，早前與特首辦主任陳國基會面時亦有提及利用社署金錢補回差額，故她認為現時方案達至這點。

梁美芬提及，這次補貼的金額由社署納項目撥款，希望不同黨派會接納，「 60至64歲由長者轉至成人應不會有反感，重要是他們需要的幫助不會減少」，她形容就業支援補助金不設過渡期屬「落地」，能安撫當局過急宣布政策而造成的傷害，「各行一步都算是好建議」，認為政府「點了把火已撲熄」。

新民黨形容，補助金措施是政府落實提高長者綜援申領年齡後，新民黨就有關安排向政府提出的其中一項建議。新民黨認為有關措施是合適和及時，感謝特首在聆聽市民的意見後迅速採取行動調整政策，令60歲至64歲人士在財政及生活上避免受太大影響。

對於政府過往用「非常手段」將議員反對的政策以預算案方式通過，梁志祥（中）稱林鄭同意有關事件不會再發生。（翟睿敏攝）

民建聯方面，梁志祥認為，這次是政府願意聽取議會和市民意見下所作的調整，惟對於支援就業的保助金方面，林鄭應到立法會解釋清楚。梁志祥強調仍會堅持在修正案中提及要擱置長者綜援年齡由60歲增至65歲。對於政府過往用「非常手段」將議員反對的政策以預算案方式通過並不恰當，他稱已向林鄭反應，而對方亦同意有關事件不會再發生，他認為雖然未能即時停止長者綜援的年齡提高至65歲，但特首的處理手法讓他們肯定她願意聽取意見。



葛珮帆則表示，政府應更關心長者及弱勢，要以同理心作出發點。她續指仍收到長者投訴找不到工作，強調「他們想工作但找不到，若找到工作一定不會領取綜援。」