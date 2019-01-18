【流感高峰】衞生防護中心：澳門到校接種疫苗做得好　香港可加強

衞生防護中心今日（18日）公布冬季流感最新情況，並建議191間爆發流感的幼稚園/幼兒中心明天起停課7日，措施有效至農曆新年假前，之後會檢討是否需要維持或加強行動。 有澳門傳媒在會上提及澳門接種率高，問香港會否訂立目標接種率，衞生防護中心總監黃加慶回應指：「澳門流感接種我地都理解一路都做得好好，特別到校接種做得常好，係囉，當然呢方面（香港）可以加強喺學校（參與疫苗接種）一路提升。」 澳門截至1月10日的幼稚園、小學及中學接種率分別為80%、77%及66%；而本港的幼稚園及小學接種覆蓋率則為30%和53.7%。

（吳鍾坤攝）

黃加慶：考慮把到校接種疫苗擴展至幼稚園

衞生防護中心因應往年流感接種率低，在今次流感季節推出到外展到校接種疫苗的服務，限額僅184間，但申請數目卻超過300間。而目前全港小學多達581間。

黃加慶表示，目前幼稚園的疫苗覆蓋率達30%，小學的疫苗覆蓋率則達53.7%，其中小學的接種率較去年上升281%。對於現時有多達191家幼稚園爆發流感，黃加慶坦言全港幼稚園及幼兒中心數目超過1,000間，雖然疫苗覆蓋率有三成，但有推行外展疫苗接種的幼稚園，佔全港幼稚園數目仍然不足兩成。黃加慶指，中心正考慮把到校接種疫苗擴展至幼稚園。

澳門居民可免費接種疫苗。（澳門衞生局網頁截圖）

澳門流感疫苗接種覆蓋遠勝香港

相比香港，澳門的疫苗接種計劃覆蓋更為全面，澳門居民可免費接種疫苗，而其衞生局每年安排醫護人員到幼稚園、小學及中學等高危人士集中的地方，為他們注射流感疫苗，所以澳門的流感注苗注射率較高，幼稚園的疫苗接種率達80%，而小學及中學亦分別達77%及60%，遠高於香港。

而澳門整體人口流感疫苗覆蓋率達2成，當中0至4歲、5至9歲、10至14歲的疫苗覆蓋率分別是57%、82%及75%。

香港去年才新增到校注射計劃

本港在流感疫苗的資助上主要有疫苗資助計劃及外展疫苗接種先導計劃，主要針對50歲以上成人，孕婦、年齡介乎6個月未滿12歲的兒童,智障人士及領取傷殘津貼人士可獲得政府資助，每劑季節性流感疫苗資助額提高至 210 元。而疫苗資助計劃下的優化外展接種計劃則針對學校，學校打透過計劃，邀請醫生到學校為學生接種疫苗，但這計劃未能增加接種率，主要因為學校要自行處理醫療廢料所致。港府去年才新增「外展疫苗接種先導計劃」，由衞生署安排人員到校打針，並幫助處理相關廢料，黃加慶多次在公開場合表示，小學生疫苗接種率顯著上升。

本港幼稚園流感疫苗覆蓋率為30%，有醫生促擴展到校打針計劃到幼稚園。（羅君豪攝）

進入流感高峰三星期 幼稚園流感個案逼近去年冬季總數



黃加慶曾在今天的記者會上多次提及，因為港府增加了「學校外展疫苗接種先導計劃」，已令接種率上升。而今年冬季流感以H1甲型流感主導，受影響人士主要為幼童及50至64歲成人，流感高峰期進入第三周，截至今日已經有191間學校因爆發流感被建議停課，數字遠超去年同期。去年1月7日至3月14日的幼稚園爆發流感個案為218宗，而今季流感的幼稚園爆發數字，已接近去年冬季爆發的總數。