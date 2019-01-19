房協又獲政府撥地　粉嶺靚地建資助出售房屋　2025年落成

本港房屋問題嚴峻，政府日前向北區區議會提交文件，擬於粉嶺及上水興建公營房屋，共可提供5,940個單位，可容納1.7萬人。 項目涉及四塊地皮，當中上水三幅地皮將交予房委會發展，而粉嶺馬會道地皮則由房協發展資助出售房屋，預計將於2025年至2028年分階段落成。

上水的三幅地將交予房委會發展。（區議會文件）

房委會發展上水三幅用地 提供逾5,000單位

根據區議會文件，於上水第4區及30區的1號及2號用地，及寶石湖路北面用地，共三幅地皮將交予房委會發展公營房屋。於上水第4區及30區的兩幅用地，將各興建共3座、不高於40層的住宅大廈，分別可提供2,000個單位及1,500個單位。而於寶石湖路北面用地則會興建2座、不高於40層的住宅大廈，可提供1,800個單位。3個項目共可提供5,300 單位，容納約1.5萬人。項目預計於2025年至2028年分階段完成。

地皮鄰近興建中的寶石湖村及石湖墟賽馬會遊樂場，距離港鐵上水站約10分鐘路程。項目亦計劃興建公共運輸交匯處，包括巴士、小巴及的士停車處；亦有多條行人天橋，連接現有的行人天橋網絡，方便居民日後來往上水站。此外亦將設有停車場大樓，提供將約 300 個公眾泊車位。

粉嶺馬會道用地則交予房協發展。（區議會文件）

房協地皮建兩大廈 樓高24層

而於粉嶺馬會道用地的「政府、機構或社區」用地，則交予房協發展資助出售房屋，將興建2座樓高約24層的住宅大廈，共提供約640個單位，料可容納約2,000人。項目預計於2025年落成。

地皮位於粉嶺法院大樓旁，日後將設有一間提供100個床位的安老院舍，並會預留位置供連接新界東文化中心、由港鐵粉嶺站至聯和墟之行人天橋網絡，方便居民來往港鐵粉嶺站。