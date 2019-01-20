【冷靜期】邱騰華：設條文細節堵塞漏洞　防止商戶拆單迴避冷靜期

政府早前建議為3,000元或以上的美容和健身服務合約，設立3個工作天或7個曆日的冷靜期。商務及經濟發展局長邱騰華今日(20日)接受無線電視節目《講清講楚》訪問時表示，現階段法定冷靜期只涵蓋投訴多、涉及金額大、營銷手法差的行業，當局會以條文細節堵塞法例漏洞，防止商戶以拆單等方式迴避法例。

邱騰華表示，會以條文細節堵塞法例漏洞，防止商戶以拆單等方式迴避法例。（資料圖片 / 林若勤攝）

日後考慮擴大規管範圍

政府正就美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期進行為期3個月的公眾諮詢。邱騰華表示，過去超過7成投訴是涉及美容及健身服務，每年涉及800多宗投訴，部分消費者或在不情願情況、經疲勞轟炸後簽署合約，若向海關投訴涉及刑事檢控，舉證門檻較高；若設立法定冷靜期，消費者則可免卻舉證的麻煩，也不需要提出退款理由，爭議性較少。

法定冷靜期涵蓋範圍只涵蓋3,000元或以上的預繳美容及健身合約，未有包括時光共享、電訊業、網購、美甲等預繳式消費行業。邱騰華解釋，現階段希望集中在投訴多、涉及金額大、營銷手法差的行業；在草擬法例時，也會以條文細節堵塞法例漏洞，防止有商戶以拆單等迂迴方式逃避退款；若商戶拒絕退款，海關即可介入事件調查，日後會就罰則問題征詢律政司意見。

他重申，投訴個案說明一切，若日後有其他行業鋌而走險，也會考慮擴大規管範圍。

冷靜期的建議時限有兩個選項，一是3個工作日冷靜期和7個工作日退款期，另一選項為7個曆日冷靜期和14個曆日退款期。邱騰華表示，明白商戶希望「長痛不如短痛」，但消費者希望冷靜期越長越好，增加保障，他希望各界在公眾諮詢期間提交意見及理據，最終能凝聚社會共識。