【冷靜期】美容業界指3日冷靜期倉促　要求先解決信用卡退款問題

商務及經濟發展局昨日（15日）公布，就美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期公眾諮詢，適用於美容及健身服務3000元或以上合約。立法會議員郭家麒今日（16日）出席港台節目《千禧年代》時表態支持建議，惟不同意當中的3個工作日冷靜期，認為時間太短，令消費者沒有足夠時間考慮。

商務及經濟發展局昨日（15日）公布，就美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期公眾諮詢。（資料圖片）

另外，他認為建議只規管美容、健身業，並不包括時光共享，電訊業，網購等預繳式消費行業，對消費者的保障不足，「應該係保障有關做法而唔係針對邊個行業。」

現時政府建議，涉及3,000元或以上預繳的服務合約均納入冷靜期管制內，立法會議員麥美娟擔心，部份美容院可能將服務「斬件」，將金額設於3,000元內避過冷靜期。

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳說，現時美容業界向銀行申請信用卡服務時限制很多，擔心日後若有多個消費者同時向商戶要求退款，由於銀行未能退回款項，令美容院需先自行付款予消費者，對部份小型美容院資金流有極大困難，認為政府先要解決有關問題，才推行措施會較合理。

商務及經濟發展局昨日（15日）公布，就美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期公眾諮詢。任何涉及3,000元或以上預繳的服務合約，而冷靜期和退款期時限分為兩個方案，包括3個工作日冷靜期和7個工作日退款期、或7個曆日冷靜期和14個曆日退款期。