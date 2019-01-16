【冷靜期】邱騰華冀業界不將服務費分拆避責　有需要可加細節監管

商務及經濟發展局昨日（15日）公布，美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期公眾諮詢。對於有美容業界擔心，推出冷靜期後，擔心日後若有多個消費者同時向商戶要求退款，由於銀行未能退回款項，令美容院需先自行付款予消費者，造成財政壓力，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（16日）於電台節目內表示，現時的信用卡制度可以保障到有關問題，商戶要啟用退款程序，可通知信用卡機構直接由銀行退款，做法對雙方均為合理。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，近五年內的不良銷售手法投訴當中，有77%為美容及健身中心行業，當中的受害人不乏長者或智力較低人士，認為需要先作監管。（資料圖片 / 林若勤攝）

被問到冷靜期設納將為適用於美容及健身服務3,000元或以上合約，部分商戶有機會將產品金額分拆，並低於法定數目而避過冷靜期時，邱騰華表示，有關服務費定額均有討論空間，可以再作討論，強調不希望將來發生拆單情況，有需要時可加入細節條款，如限制每日的簽約金額等，加強保障。

他又說，近五年內的不良銷售手法投訴當中，有77%為美容及健身中心行業，當中的受害人不乏長者或智力較低人士，認為需要先作監管，設立冷靜期主要目的為打擊不良銷售手法，消費者於高壓的情況下購買不同服務上，將來會否推行到其他行業上仍可有討論空間。

商務及經濟發展局昨日（15日）公布，就美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期公眾諮詢。適用範圍爲美容及健身服務，任何涉及3,000元或以上預繳的服務合約，而冷靜期和退款期時限分為兩個方案，包括3個工作日冷靜期和7個工作日退款期，或7個曆日冷靜期和14個曆日退款期。

對於商戶未能履行取消合約後退款，當局指會通過宣傳和公眾教育，鼓勵消費者以其他方式排解糾紛；海關調查懷疑個案後，亦可發出執行通知要求糾正。市民亦可向行政上訴委員會上訴。

公眾諮詢至今年4月16日截止。