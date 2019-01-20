內地客湧上水狂掃年貨　金莎藍罐最搶手　

年近歲晚，鄰近邊境的上水區人潮頻現，適逢周日不少內地旅客特意來港辦年貨，當中以金莎朱古力、藍罐曲奇、麥提莎朱古力等零食最受歡迎，有人更一口氣買了十多盒金莎。有內地旅客認為，港貨較有信譽，「好啲真啲」，且比內地便宜。

街道水洩不通 行人要走出馬路

上水區水貨問題一向嚴重，農曆新年將至，除了水貨客外，還有不少內地旅客特意來港辦年貨。大型藥房門外擺放著近30件行李，內地客購物後便即場把「戰利品」放進行李內，令街道水洩不通，部分途經人士需走出馬路。

記者現場所見，內地客除了一般日用品，如奶粉和化妝品外，還買了大量年貨，當中以金莎、藍罐曲奇、麥提莎等最受歡迎，幾乎每人每類貨品也會購買四、五盒，更有人一口氣買了十數盒金莎，滿載而歸。部分內地客的行李箱更爆滿，需額外裝在大環保袋內。

來自深圳的阿文認為，港貨「好啲真啲」，買了一些零食及嬰兒用品。（劉婉雯攝）

藥房負責人：生意料比去年減逾半

有來自深圳的遊客買了近10袋瑞士糖，她表示，因匯率影響，香港的貨品價格較深圳便宜，故專程前來辦年貨。同樣來自深圳的阿文來港旅遊兩天，她認為，港貨「好啲真啲」，買了一些零食及嬰兒用品。

有藥房負責人表示，內地客主要購買零食，然而，今年人流比往年少近八成，她感嘆，因港人不歡迎內地人，內地人也較少來港，改到外國消費，「錢讓外國人賺。」她預計，今年生意額比往年少一半以上。