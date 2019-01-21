【新界東北】料今年收地　古洞村民冀原區安置　批當局置若罔聞

古洞北、粉嶺北新發展區工程即將申請撥款，意味收地在即。受前期工程影響的400多戶家庭，需於今年至2021年分階段遷出，即街坊鄰居將分拆到不同安置地點。 古洞北村民聯盟發表立場書，自稱為「一群被丟棄孤兒」，批評政府莫視訴求，拒絕安排原區安置。他們建議，前期及一期的受影響居民，可於工程完結時可回到古洞新落成公型房屋居住。他們亦批評政府無視村民提議於古洞興建組合屋作過渡性房屋、以等待原區安置的安排「置若罔聞」。

。古洞北村民聯盟發表立場書，並自稱為「一群被丟棄孤兒」，批評政府莫視訴求，拒絕安排原區安置。（資料圖片）

新界東北新發展區前期工程即將申請撥款動工。古洞北村民聯盟指出，政府必須確實交代道路及排污工程的時間表及工程內容，亦要交代在相關工程中，如何防止砒霜污染等問題。

倡原區安置 工程完成後可入住當區公屋

在安置方面，古洞北村民聯盟重申，政府必須承諾及實踐「先安置，後動工」，而政府亦應提供合理的安置，包括參考菜園村覓地重置、提供居屋及公屋租售的選擇權等。

聯盟又指，受前期工程影響的400多戶家庭，需於今年至2021年分階段遷出，即街坊鄰居將分拆到不同安置地點。他們指出，村民不能接受無原區安置的安排，政府應詳細考慮及承諾，讓前期及一期的受影響居民，於工程完結時可回到古洞新落成公型房屋居住。他們又指，政府可考慮其他房屋安置方案，如在古洞撥地興建「合作社房屋」。

發展局將向立法會申請撥款，首階段工程費用涉及328億元。（梁鵬威攝）

建議以甲類租金繳交乙類房屋

房協將於粉嶺百和路興建混合式房屋項目，提供近1500個單位，以優先安置古洞北及粉嶺北新發展區的受影響村民。聯盟認為，政府必須安排受影響居民，只需以房協甲類租金的金額，繳交如粉嶺百和路的房協的乙類房屋。

聯盟批評，去年曾就上述建議去信發展局，建議於古洞興建組合屋作過渡性房屋安排，當古洞興建的原區專用安置屋邨落成，村民可一同遷入，惟局方卻「置若罔聞」。

聯盟說，他們即使要離開居住數十年的家園，以成就更多家庭於將來遷入，但至今仍不知道新的家園在那。對於政府不發展佔地172公頃的粉嶺高球場，他們感到憤怒，更批評球場只服務有錢人，他們直言：「你要我們明白，揮動筆桿寫信給你，也遠遠不及揮動球桿更能令你關注？」