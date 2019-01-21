房委會擬釐定4屋苑租金　麗翠苑出租單位月租1,220至3,060元

房委會擬為4個新公共屋邨釐定租金，包括觀塘秀茂坪邨、火炭駿洋邨、上水寶石湖邨，以及新一期綠置居項目麗翠苑的出租公屋單位，合共7,626個單位，新租金連差餉介乎850元至3,130元，每平方米租金平均為60.6元至85.5元。有關建議待資助房屋小組委員會通過。

麗翠苑的月租介乎1,220元至3,060元。（資料圖片／盧翊銘攝）

當局將為今年3月至6月落成的公屋屋邨釐定新租金，涉及11幢大廈和7,626個單位。消息指，房委會建議以各區最高租金水平釐定新租金，在此租金水平下，超過56%單位月租為2,500元或以下。

據了解，四個屋苑包括最新一期綠置居項目麗翠苑資助出售單位以外，合共1,314伙的出租單位，月租介乎1,220元至3,060元，每平方米租金達85.5元，與秀明坪邨同屬今次的最高租金水平。而秀茂坪邨322個單位租金，則由1,210元至3,130元不等。

至於火炭駿洋邨提供伙數最高，共4,846個單位，月租1,160元至2,520元；位於彩園路的寶石湖邨的租金水平最低，1,144個單位的月租，則由850元至2,170元。

逾八千萬赤字

房委會預計4個屋邨每年可帶來1.93億元租金收入，而每年的預計營運成本為2.76億元，估計有8,330萬元赤字。