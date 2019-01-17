電競牌照指引首季公布　政府緣何慢半拍？

電子競技近年風靡全球，在這方面遠遠落後的香港銳意急起直追。立法會最新文件顯示，創新及科技局正考慮通過《遊戲機中心條例》第3條，在特定條件下豁免電競場地申領「遊戲機中心牌照」，並聯同民政事務局等部門，制訂電競場地相關牌照的指引，預料指引將在今年首季公布。 政府採取上述措施，固然值得肯定，但與此同時，它亦須處理更多具迫切性的問題，包括產業政策欠奉，以及租金過高不利電競行業發展等。

電競意指以電腦遊戲來進行競技，成為近年新興的競技項目。（資料圖片）

香港是國際大都會，但電競產業只是剛剛起步。行政長官林鄭月娥雖在2017年《施政報告》中提及「創科創投基金」，但根本沒有提及「電子競技」；直至去年，財政司司長陳茂波才於《財政預算案》中，決定向數碼港注資1億港元，把商場打造成電競及數碼娛樂熱點。

相比「如夢初醒」的香港，許多國家其實早已先行一步。例如，英國電競聯會在「文化、媒體及體育部」領導下，除了支援電競選手，還興建了全國電競訓練中心；而在一些人眼中比較守舊的中國內地，也早在2004年舉辦「中國電子競技運動會」，國家體育總局甚至將電競正式列為官方認可的體育項目。

可惜的是，港府不單未有見賢思齊，反而為電競發展設限，當中一大問題是政出多門。去年7月有電競館營運者在開業前，曾向民政署牌照事務處、食物及環境衛生署等部門查詢牌照申請事宜，卻得出模稜兩可、甚或矛盾的答覆，導致他的電競館在不清楚是否需要申領牌照的情況下營業。正如立法會資訊科技界議員莫乃光所指，坊間電競館的營運方式不盡相同，有的同時經營飲食或酒吧生意，如何理順「電競館」定義，是政府必須交待的問題。

​電競館與俗稱「機舖」的遊戲機中心不同，前者需要許多專門設備，還要提供座位予觀眾，其格局儼如運動場。政府就牌照事宜起草指引時，若不在場地上作出配合，即使社會上有人想設立電競館，也很難協助這個新興產業長足發展。

在港府沒帶頭宣傳下，不少香港家長仍以為加入電競業就只有選手這條出路。不過，事實上整個產業，還包括電腦技術、舞台設計、遊戲設計、體育心理學、電競評述員等。

不過，即使政府為牌照事宜發出清晰指引，亦遠遠不足以回應業界訴求──電競業界真正需要的，是一套完整、具前瞻性的產業政策。港府素以「簡單稅制」、「便利營商」和「最自由經濟體」等「國際讚譽」為傲，但除此之外，當局未有在人才培訓、財政援助等方面為行業提供足夠支援，以致有活力的產業生態圈遲遲無法建立。

必須強調的是，創新科技一日千里，任何國家或地區都希望趕上這個大潮，好為自身經濟發展創造新動力。問題是，對欠缺魄力、慣於「步步為營」的港府來說，到了今天才處於「快將發出指引」的地步。

當然，即使產業政策到位，港府還須正視一個最根本的問題──租金。目前，許多電競館設於工廈，在政府就電競場地相關牌照發出指引、甚或制定產業政策後，業主很可能乘勢加租。屆時，尚處於起步階段的本地電競業，可能還要面臨考驗。