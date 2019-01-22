【沙中線】陳淑莊反駁田北辰「邊緣肥佬論」　無科學根據非常危檢

路政署昨(21日)公布沙中線紅磡站擴建月台鑿石屎檢查結果，最新檢測的10支鋼筋中有3支不合格，螺絲頭扭入螺絲帽的長度分別為20.86毫米、35.83毫米及35.17毫米，不能達到工程要求的40毫米。 立法會議員田北辰日前推測扭入長度為30至37毫米的鋼筋屬「邊緣肥佬」， 認為紅磡站進行加固工程便可。陳淑莊不同意田北辰的說法，表示目前為止的測試結果已十分惡劣，當局應重申測試標準。

路政署21日公布再有3條鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標。（資料圖片）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米。立法會議員田北辰日前推測扭入長度為30至37毫米的鋼筋屬「邊緣肥佬」， 認為紅磡站進行加固工程便可。

陳淑莊不同意田北辰的說法，認為以30毫米作為區分「邊緣肥佬」及「嚴重肥佬」的分野是沒有科學理據，非常危檢。強調「扭入螺絲帽長度40毫米」的標準絕不能隨便改動。

陳淑莊促請政府公布，有0至84個不合格鋼筋數目及對應的整體不合格比率，以及所應對的措施，包括當最終測試結果達至某不合格比率，將會要求增加測試取樣數目，進行加固工程以及要求港鐵拆卸紅磡站等措施，並及早準備不同方案的時間表及計算所需開支。