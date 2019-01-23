【派錢4000蚊】申請表格不足　區議員引述當局最快下周才有新表格

政府派錢4000元的「關愛共享計劃」於周一（21日）開始派發申請表格，惟多區派發點一早出現派罊的情況，亦有人批評所需的證明文件繁複。 深水埗區議員楊彧今日（23日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，早前向局方預留約1,000份表格，加上自行影印約2,000份表格，合共3000份表格派給市民，現時已所餘無幾，惟當局稱需要至本月尾或二月初才可補給。 他認為當局低估需求，又建議局方應簡化住址證明的要求。

各民政諮詢中心於周一開始派發「關愛共享計劃」申請表格。 （資料圖片／李家偉攝）

補給表格最快需於本月尾至2月頭

深水埗區議員楊彧接受商台節目訪問時稱，兩日以來協助約逾1,000人填寫申請表格，未計及僅前往取表格的市民。他稱早前向當局預留約1,000份表格，而自己額外影印約2,000份，首兩日共約提供3,000份表格供市民取用。惟現僅餘下約300至400份的表格，預料將於今日派罊。他稱曾向當局索取更多表格供市民取用，不過獲回覆稱最快需至本月尾至2月頭才可提供。

除表格數量不足外，他又稱不少市民遇到證明文件的問題，包括住址證明。他稱，當局要求市民提供3個月內的住址證明，令不少公屋市民不能夠以租約作證明文件，而部份市民未必有銀行戶口或銀行未有寄出信件。他建議當局應考慮彈性處理，如接納公屋或私樓租約作證明。他又指，辦事處現時需為大量市民打印表格及解答疑問，其餘工作幾乎全面停頓。