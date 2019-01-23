【流感高峰】前線醫護谷爆　醫管局邀名人拍片打氣　醫生：多謝晒

正值冬季流感高峰期，求診人數日增，一眾醫護人員已忙得喘不過氣，繼近200名護士上周日（20日）集會遊行後，亦有前線醫生將於本周六（26日）舉辦申訴大會，向當局表達不滿。 醫院管理局回應醫護訴求的方式，就是找來一眾名人，包括譚詠麟、謝雪心、陳慧琳等拍片為前線加油打氣，今日（23日）更發出內部電郵溫韾提示大家密切留意最新片段，有醫護觀看短片後坦言「唔知講咩好」、「真係多謝晒」，看來打氣片成效一般。

醫管局向員工發出的內部電郵截圖。 每年的冬季流感高峰期，本港的公立醫院均需要加床應付急增的病人數量，內科病房佔用率高於100%已成常態。醫生與護生均於近日發起申訴集會表達意見，而醫院管理局早前回應香港護士協會的集會時指，理解前線同事工作壓力沉重，再次感謝前線醫護的努力。 醫管局：明白工作忙碌 知名人士為大家加油打氣！ 醫管局總辦事處機構傳訊部更於今早向同事發出電郵，指明白大家的工作非常忙碌，而為了感謝醫護的努力，各界知名人士紛紛拍片為大家打氣。從醫管局的YouTube頻道可見，歌手譚詠麟、楊千嬅、陳慧琳、On仔（C AllStar）、演員謝雪心及足球員葉鴻輝的片段已經發布。醫管局的電郵透露，尚有藝人薛家燕、羅家英、前新聞工作者方健儀及黃婉曼亦有一起拍片，為醫護加油。 醫管局電郵指出，片段將上載至內聯網、醫管局網站等，提醒同事可密切留意最新片段。

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前線醫護唔收貨 大歎「唔知講咩好」

不過這股正能量未必為前線醫護帶來正面影響，醫生組織「杏林覺醒」Facebook專頁有分享相關帖文，管理員直指「除咗『哦』之外，小編都唔知可以講咩好」，又加上「#啲錢可以用喺有用啲嘅地方」、「#真係多謝晒喎」等標籤。有網民在帖文回應反建議醫管局，「應該拍片叫病人加油，睇完就出院」，以解決醫院人滿為患的問題，看來前線醫護人員對打氣片有保留。