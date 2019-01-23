【三隧分流】不修訂再交立會？　譚文豪：擺多一個月唔會變好食

運輸及房屋局局長陳帆昨天（22日）宣布，撤回原本今天（23日）在立法會提出「三隧分流」無約束力議案。 公民黨立法會議員譚文豪指，「三隧分流」得不到跨黨派支持，形容是「唔撤唔得」。他批評政府「企硬」不修訂「三隧分流」方案，也不明白政府不考慮其他補充方案；若政府日後把方案原封不動提交立法會，亦難得到支持，「碟餸本身係難食，唔會擺多—個月就會變好食。」

運輸及房屋局局長陳帆昨天（22日）宣布，撤回原本今天（23日）在立法會提出「三隧分流」無約束力議案。（資料圖片/張浩維攝）

根據政府提出的方案，紅隧、東隧私家車收費分別由20元和25元，大幅增至40元，西隧的私家車收費則由70元減至50元，陳帆強調方案是與西隧達成共識，沒有修改空間。

譚文豪接受香港電台節目《千禧年代》訪問時表示，批評政府「企硬」不修訂「三隧分流」方案，也不明白政府不考慮其他補充方案。

譚文豪指，若政府對目前收費方案很有信心，他建議政府可提出凍結有關收費20年，爭取議員支持。他又建議政府可補貼隧道巴士營運，令隧巴收費減一至兩元，「但政府連我講嘅嘢都唔敢講」。

若政府日後把方案原封不動提交立法會，亦難得到支持，「碟餸本身係難食，唔會擺多—個月就會變好食。」