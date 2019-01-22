【三隧分流】紅隧東隧塞、西隧加價　最壞打算延續至2023年？

為紓解過海塞車問題，政府提出三隧分流方案，藉提高紅隧和東隧收費、西隧減價，疏導紅隧和東隧的車流。不過，運房局局長陳帆今日（22日）宣布將撤回議案，又明言會繼續爭取各方支持。 西隧專營權於2023年才屆滿，至今尚剩4年多時間。香港汽車及交通關注組召集人葉世雄指出，偌政府一直無法落實方案，意味政府收回隧道前，西隧專營公司仍可繼續加價，紅隧和東隧塞車仍要繼續延續。

西隧專營權於2023年才屆滿，至今尚剩4年多時間。（資料圖片）

三條過海隧道中，過去收費最貴一直為西隧。根據《西區海底隧道條例》（第436章）訂明西隧的收費調整機制，當西隧的實際淨收入少於法例指明的最低估計淨收入時，專營公司可根據有關法例增加法定收費。西隧就私家車的收費，已由1997年的實際收費30元，增至現時70元。

就三隧分流方案，運房局局長陳帆今日（22日）宣佈將撒回議案，又明言會繼續爭取各方支持。。（張浩維攝） 葉世雄：未來四年西隧加價絕對有可能性 汽車及交通關注組召集人葉世雄指出，政府現時將西隧專營權外判，變相失去主導權。對於未來四年會否繼績加價，他坦言：「絕對有可能性，大家仍要無奈等多幾年。」 他解釋指，近年西隧不停加價，加上近日中環灣仔繞道通車後，西隧繁忙時段亦會經常塞車，證明隧道仍有一定市場。他又說，現時距離專營權到期只有4年，意味專營公司賺錢時間越來越短，公司必定會「抓緊機會」，他說：「現時仍有市場，看不到未來4年不加價的動機。」

未來紅隧東隧繼續塞

由於西隧收費相對昂貴，故另外兩條過海隧道一向較受歡迎，導致經常塞車。根據運輸署數字，去年西隧雙程合計的車流量共2,466萬架次，而紅磡及東區海底隧道卻高達4,152萬及2,817萬。

葉世雄指出，若三隧分流於四年內仍未能推行，預料繁忙時段期間，紅隧及東隧仍會塞車。他又說，現時香港隧道的電子道路收費系統落後，車輛需要慢駛付款，欠缺效率，「對於2023年是否紅隧東隧塞車的解脫，我也不太樂觀。」