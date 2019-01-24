【流感高峰】陳沛然：醫管局拍片火上加油　應先放下非緊急工作

正值冬季流感高峰期，一眾醫護人員工作量大增。繼近200名護士上周日（20日）集會遊行後，亦有前線醫生將於本周六（26日）舉辦申訴大會，向當局表達不滿。而醫管局於周三（23日）邀請多位名人拍攝打氣片段，不過做法惹起批評。

醫學界立法會議員陳沛然今日（24日）於商台節目上稱，打氣片段推出時機不合適，形容為火上加油。他認為，醫管局現時應先停下非緊急工作，如開會等，以釋放更多人手到前線工作。