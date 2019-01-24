【流感高峰】陳沛然：醫管局拍片火上加油　應先放下非緊急工作

撰文：張嘉敏
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正值冬季流感高峰期，一眾醫護人員工作量大增。繼近200名護士上周日（20日）集會遊行後，亦有前線醫生將於本周六（26日）舉辦申訴大會，向當局表達不滿。而醫管局於周三（23日）邀請多位名人拍攝打氣片段，不過做法惹起批評。
醫學界立法會議員陳沛然今日（24日）於商台節目上稱，打氣片段推出時機不合適，形容為火上加油。他認為，醫管局現時應先停下非緊急工作，如開會等，以釋放更多人手到前線工作。
醫管局邀請多位名人拍攝打氣短片。（醫管局片段）
醫學界立法會議員陳沛然稱，醫生工會收到眾多反映，稱前線面對無額外加床、亦無增加人手等問題，希望透過周六的大會直接向高層反應。他稱，本港醫院非長時間或全部地方出現問題，而每年僅於流感高峰期的「局部時間」，及內科、兒科、急症等「局部地方」出現問題，而於此類緊急時間應停低所有非緊急工作，如減少開會次數，以釋放人手到前線工作，「醫護人員唔係返去開會，（前線）多對手會差好遠。」
陳沛然斥醫管局拍片為火上加油。（資料圖片）
政策原意遭扭曲 增聘人手做行政工作
他批評現時開會時間過多，「幾乎日日都開會」；加上高層落實政策時，往往經過多層員工，變相扭曲政策原意，令前線員工未能受惠。他又指出，醫管局增聘的人手中，大部份非於前線工作，而是進行社區、行政工作等，未能減輕前線醫生的工作量。
香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟將於本周六（26日）舉辦「不在沉默中谷爆」申訴大會，期間將直接與食物及衛生局局長陳肇始、以及醫管局行政總裁梁栢賢對話。