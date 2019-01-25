【沙中線】再多1枝鋼筋不達標　累計共39枝　有螺絲帽只接駁一邊

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況。路政署今日（25日）公布檢驗結果，再多1枝鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標。至今當局已檢測116枝鋼筋，當中39枝未達標，不達標鋼筋比例仍高踞33.6%。 另外，路政署又指，發現一個只有一邊接駁上鋼筋的螺絲帽，詳情有待查證。

路政署公布沙中線鋼筋最新檢測結果，有1枝鋼筋不達標，累計達39枝。（資料圖片）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米便會視作不達標。

路政署今日公布1個檢測結果，發現在南北走廊香港體育館區月台層板近西面連續牆頂部的位置，有1枝鋼筋扭入螺絲帽的長度不達標，只扭入螺絲帽34.19毫米，有1至2個扭紋外露。路政署至今公布了116枝鋼筋的檢驗結果，累計共39枝未達標，不達標鋼筋比例約33.6%。

路政署又指，於東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部，發現一個只有一邊接駁上鋼筋的螺絲帽，不過詳情有待查證。

沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，港鐵去年12月10日起開始鑿牆相關工作。當局指，開鑿混凝土的第一個目的，是要就資料不完整的地方開鑿混凝土作實地檢查，以核實紅磡站擴建部分月台層板與連續牆接駁位的實際建造情況；第二個目的是因應部分鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，港鐵有需要鑿開部分月台層板與連續牆的接駁位進行詳細檢查，並利用非破壞性測試核實螺絲頭與螺絲帽接駁位的施工質量，而鑿開位置將以統計方法隨機取樣。