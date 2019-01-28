【沙中線】再多3枝鋼筋不達標　累計42枝　混凝土發現疑似止水帶

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況。路政署今日（28日）公布最新檢驗結果，再多3枝鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標。至今當局已檢測121枝鋼筋，當中42枝未達標，不達標鋼筋比例近35%。 路政署又指，再次發現有疑似止水帶在混凝土內，詳情有待進一步查證。

路政署今日再公布3個未達標的檢驗結果。（資料圖片）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米便會視作不達標。

路政署今日公布5個檢測結果，發現在南北走廊香港體育館區月台層板近西面連續牆頂部，以及南北走廊C3區月台層板近西面連續牆頂部的位置，合共有3枝鋼筋扭入螺絲帽的長度不達標，分別只扭入螺絲帽36.84毫米、36.28毫米、19.28毫米，有0至2個扭紋外露不等；其中只扭入19.28毫米的鋼筋，與扭入36.84毫米的鋼筋，同樣只有1至2個扭紋外露，未知是否涉及被剪短。路政署至今公布了121枝鋼筋的檢驗結果，累計共42枝未達標，不達標鋼筋比例約34.7%。

路政署又指，1月26日在南北走廊C1區月台層板近西面連續牆頂部，發現一條疑似止水帶在混凝土內，詳情有待進一步查證。至今為止，一共5度發現疑似止水帶。

沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，港鐵去年12月10日起開始鑿牆相關工作。當局指，開鑿混凝土的第一個目的，是要就資料不完整的地方開鑿混凝土作實地檢查，以核實紅磡站擴建部分月台層板與連續牆接駁位的實際建造情況；第二個目的是因應部分鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，港鐵有需要鑿開部分月台層板與連續牆的接駁位進行詳細檢查，並利用非破壞性測試核實螺絲頭與螺絲帽接駁位的施工質量，而鑿開位置將以統計方法隨機取樣。