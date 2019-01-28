【沙中線】鋼筋螺絲帽測試絞牙長短不一　涉度身訂造　與實際不符

沙中線獨立調查委員會聆訊到尾聲，今日（28日）進入結案陳詞。早前港鐵、禮頓，以及委員會委聘的專家證人，都引用螺絲帽供應商人和科技（BOSA）的拉力測試報告，指鋼筋只需扭入六成絞牙至螺絲帽，就有足夠拉力，符合安全要求。不過《香港01》獲得該測試的內部文件，發現測試用的鋼筋樣本，並非紅磡站使用的11圈絞牙鋼筋，樣本每枝長度不一，扭入30%的樣本只有約3圈絞牙。資深工程師倪學仁質疑，這樣度身訂造的鋼筋，拉力較實際扭入不足的鋼筋高，測試報告未能反映實際情況。

港鐵曾向傳媒展示沙中線鋼筋，正常的有約11圈絞牙。（資料圖片 / 羅君豪攝）

BOSA於2018年11月21日，與屋宇署聯同下，委託佳力高，展開是次測試。測試有5枝鋼筋椒刺，分別將其絞牙100%、70%、60%、50%、30%扭入螺絲帽，然後再以儀器向樣本施加拉力，直至斷裂。結果發現，其中扭入70%的拉力最高，達703MPa；扭入30%的拉力最少，只有419MPa，為唯一不合格樣本。根據屋宇署準則，拉力需達625MPa方合格。

不過根據《香港01》獲得測試結果的相片，發現每枝鋼筋絞牙長度都不同，並非統一為紅磡站所使用的有11圈絞牙鋼筋。相片可見，測試中扭入螺絲帽比例愈少的鋼筋，其絞牙長度就愈短，扭入30%的樣本只有約3圈絞牙，扭入50%的樣本亦只有約5圈絞牙，扭入70%的則約有8圈。

根據人和科技（BOSA）測試報告的附件相片可見，所測試的每枝鋼筋絞牙長度都不同。（文件截圖）

根據文件，BOSA本身並無意為不同鋼筋的扭入情況，作螺絲帽拉力測試，因為根據本身設計，就要求完全扭入，測試對其產品並無作用，但由於多方面都希望得知螺絲帽於不同情況接駁下的拉力，故最後在邀請了屋宇署的代表見證下，展開是次測試。BOSA又稱，得知港鐵亦有作相近測試。

BOSA於文件又強調，鋼筋與螺絲帽的正確接駁方法，為只可接受有4毫米未扭入，或露出一個絞牙。

沙中線聆訊歷時四十多日，1月28日起一連兩日結案陳詞。（張浩維攝）

工程師：猶如度身訂造 令拉力提高

資深土木工程師倪學仁表示，如要模擬紅磡站情況，就應用相同的鋼筋，即同樣有11圈絞牙，而非度身訂造鋼筋，現時情況無法類比，形容「唔係蘋果對蘋果」。他又稱，如使用度身訂造的鋼筋，即使其絞牙較少，但完全扭緊後，其抗拉力亦會提高，認為現時測試結果未能反映現實。

港鐵：不評論是次測試

港鐵回覆表示，不便評論是次測試。港鐵又稱，短期內會向政府及鐵路拓展處提交測試程序，在與政府商討，並確定測試內容後，測試會按經同意的程序，在港鐵的實驗室以及獨立實驗室進行，並會邀請政府部門代表見證。

《香港01》就此向屋宇署查詢，暫未有回覆，而BOSA高層則不接聽任何來電。