【沙中線】政府結案陳詞斥港鐵五大不足　禮頓企業傲慢、推卸責任

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（28日）進入結案陳詞階段。代表政府的資深大律師許偉強指出，沙中線工程須花費大量公帑建造，港鐵作為項目管理人收取了80億元，未能提供相關技能及履行責任。許偉強續指，港鐵有五大不足，包括無依據監察要求、無製備即時工程紀錄、無就違規工程採取防禦措施、未經授權就修改東面連續牆，以及無保留竣工紀錄，且至今仍否認相關不足。 至於總承建商禮頓，至今仍強調，屋宇署規定的質量監控計劃（QSP）不適用於東西走廊及南北走廊層板的螺絲帽接駁。許指出，委員會的結案陳詞經已反駁有關說法，倘禮頓仍堅持沒有說法、試圖將責任轉移是「反映他們不僅沒有責任感，亦是企業傲慢，未有真誠協助調查」

代表政府的資深大律師許偉強（資料圖片／張浩維攝）

許偉強進一步指出，聆訊過程期間，揭示了港鐵及禮頓有不少工程文件屬後補紀錄，斥「不能接受、非常差的工程管理」，同時反映施工期間相關人士沒有即時檢查紀錄，令政府難以查核竣工狀況及施工質量，引致紅磡站須鑿牆檢驗實際情況。

而工程涉剪鋼筋，許指出港鐵及禮頓並未有妥善處理，及作出令人滿意的調查，更一度指出禮頓工程總監Stephen LUMB就事件展開的內部檢討是「蜻蜓點水、不可接受以及做得不妥當」。

許偉強：螺絲扭入長度結果 不能為港鐵及禮頓起求情作用

至於現時各涉事方的專家證人，就螺絲帽扭入長度標準不一。許偉強表示，港鐵及禮頓只根據螺絲帽供應商人和科技（BOSA）的測試結果，評估結構符合安全，又認為政府訂立的標準過於嚴謹及應下調。

許強調，相關測試結果並不能為港鐵及禮頓起任何求情作用，因合約已列明法定要求，倘他們仍爭拋螺絲帽接駁不須達致末端對接，「明顯是搬龍門及改寫合約」。許續指，現階段應做更多測試，並就所有工程專家的供詞作判斷及分析。

政府的大律師：委員會提交報告前 應先檢視結構計算才定論

代表政府的大律師許偉倫表示，政府委聘的專家證人區達光，已準備就車站結構作出計算，以評估結構是否符合安全，惟因欠缺原始數據未能展開工作，故希望港鐵、禮頓及設計顧問阿特金斯（Atkins）能提供相關數據。他續指，委員會應在提交報告前，先檢視所有的結構計算，才能就車站是否安全下定論。

惟委員會主席夏正民表示，倘要一併考慮相關數據，現階段只能向政府提交中期報告，因就螺絲帽展開進一步測試，或會衍生更多不確定及含糊地方，以及須聽取更多證供，故委員會將考慮是否採納政府的建議。

荃灣前裁判法院今早門外對出馬路欄杆，有數幅橫額掛上，當中有包括揶揄委員會專家證人Don Mcquillan曾於庭上供稱，東西走廊底層鋼筋「用竹枝都安全」以及毋須承受拉力的說法。（張浩維攝）

聆訊舉行地點荃灣前裁判法院今早門外對出馬路欄杆，有數幅橫額掛上，當中有包括揶揄委員會專家證人Don Mcquillan曾於庭上供稱，東西走廊底層鋼筋「用竹枝都安全」以及毋須承受拉力的說法，同時亦有代表禮頓的資深大律師、時任鉛水調查委員會代表律師石永泰，就鉛水事件的公開言論。