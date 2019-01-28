【沙中線】聆訊將完結　工程專家︰有錯要認　公眾安全最重要

沙中線聆訊料周二（29日）結案陳詞後便完結，聆訊中揭露扭入螺絲帽的長度不達標，而由螺絲帽供應商人和科技提供的測試報告，指鋼筋扭紋扭入螺絲帽六成，受力度便到頂，扭入再多都不會令力度變化，遭政府專家質疑測試樣本不足，未有考慮螺絲帽承受變形的強度。就不標準是否就等於不安全，擔任中科委聘專家證人的港大土木工程系副教授楊德忠，今早（28日）在電台節目上表示，工程界經常講「錯就要認，打就要企定。」應考慮該站未來對公眾的安全，而非保留面子，從觀感上「唔係唔安全，但人們覺得唔安全就唔搭車。」

中科委聘的獨立結構工程專家、港大土木工程系副教授楊德忠。（資料圖片 / 林若勤攝）

楊德忠今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，紅磡站工程結構是否安全仍言之尚早，因為至今檢測結果顯示，不理想的鋼筋只集中局部地方，最壞情況是要拆除部分結構重建。他認為，比起拆卸重建，鞏固工程可能較貴、麻煩及所需時間較長，要平衡成本效益。

沙中線紅磡站屢被揭發工程造假涉及「削筋」問題，紅磡站獨立調查委員會展開聆訊。負責紮鐵的分判商泛迅有證人在作供期間，承認工人曾剪筋，亦交代過剪筋的種種可能性。惟涉及的鋼筋數目、剪筋外的工程問題如擅自改則、鋼筋未完全扭入致螺紋外露，涉事各方則有不同說法。

工程師學會於本月18日發聲明，認同聆訊期間有專家指車站結構屬安全，多名會員隨即發起聯署聲明表示不滿，要求學會立即撤回聲明。