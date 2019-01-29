【流感高峰】拆解林鄭加碼5億　醫管局內部夠資源：用完9億後才用

公營醫療服務爆煲，近日醫護團體接連公開控訴政府及醫管局不理前線醫護死活，行政長官林鄭月娥今早（29日）為撲火，宣布將額外預留五億元予醫管局，應對冬季流感高峰期。 不過，食物及衞生局局長陳肇始在今日記者會中，多次被追問會如何使用該五億元時，她只稱若有需要時，醫管局可向她要求動用相關款項；而醫院管理局聯網服務總監高拔陞更指，醫管局早於去年12月已向各醫院聯網撥款5.2億，並已預留4億在有需要時使用，「內部有足夠資源應付」，而今早特首加碼的5億，只會在有需要時才動用。二人全程未有實際回應五億元將如何使用。

食物及衞生局局長陳肇始表示，額外款項能讓醫管局安心推出各項措施。（洪嘉徽攝）

食物及衞生局局長陳肇始表示，額外款項能讓醫管局安心推出各項措施，相信當醫管局看到有預留款項時，推行措施的力度及數量都可有所提升，若有需要，醫管局可向她要求動用相關款項。她並指，流感高峰不只出現一次，政府現時亦密切留意夏季高峰及為年底的冬季高峰作人手及措施的準備，認為今早特首宣布加碼的5億，可以未雨綢繆，為未來作準備，如今季未有使用，將撥入醫管局的撥款。

陳肇始並指，對於醫護早前提出的訴求，包括減少文書工作、增加夜更人手、更換物資及儀器等，醫管局會繼續檢視這些訴求。

醫管局上月撥5.2億 主要用於特別酬金及請兼職

而醫管局聯網服務總監高拔陞就指，非常感謝行政長官林鄭月娥的支持，能讓他們在財務上獲得更大支援，醫管局亦可更安心及有信心。

高拔陞表示，醫管局於去年12月已向各醫院聯網撥款5.2億元，並已預留4億元在有需要時使用，多次強調「醫管局內部有足夠資源應付現時的支援工作。」他指，由於5.2億元在12月才開始使用，現時未有撥款實際使用情況的資料，但大部分應用於特別酬金計劃（SHS）及聘請兼職，加強支援前線同事的工作。而醫管局會在用完5.2億元後，才會動用4億元，而今早公布的5億元，就會留待有需要時使用。

醫管局聯網服務總監高拔陞就指，非常感謝行政長官林鄭月娥的支持，能讓他們在財務上獲得更大支援。（洪嘉徽攝）

記者多次追問新撥款用途 無正面回應

林鄭月娥今早宣布，額外預留予醫管局5億元。食物及衞生局、衞生署衞生防護中心及醫管局今日早上就冬季流感高峰舉行記者會，醫管局如何運用該筆款項，是焦點之一。多間傳媒的記者最少三次追問局方及醫管局實際上會如何使用5億元，二人都沒有正面回應。