男嬰青光眼手術後亡　醫生指似麻醉引發血鉀高　病者多不知狀況

患有先天性青光眼的男嬰，3年前於東區醫院做眼部手術，惟麻醉期間血鉀突升高，心跳不穩，搶救後不治。死因庭今（29日）續就其死因展開研訊，醫生指男童情況似是接受麻醉藥後，引起的橫紋肌溶解症，從而導致體內高鉀的情況出現，惟大部份病者都不知道自身有這樣的狀況。

男嬰父親蔣匡亦有出席聆訊。（林樂兒攝）

14個月大的男嬰蔣承勳，於2016年3月15日在東區醫院接受降低眼壓的「開眼」手術，全身麻醉後血鉀升高，心跳不穩，2日後不治。

手術期間心跳大跌

麻醉科醫生葉康供稱，當日護士形容男嬰活躍，麻醉手術約3時半開始，男嬰的心跳每分鐘130至140下，呼吸、血氧等均屬正常。手術進行約兩小時後，男嬰出現間歇交界區性心率，心跳跌至每分鐘80下，但血壓未有異樣。醫生停止拉扯眼球後，情況好轉，心跳速度稍為上升。

術後血鉀仍偏高

惟完成麻醉手術後15分鐘，即約6時9分，男嬰心跳率跌到60以下。醫生即施行心外壓，及召兒科醫生等幫手。他發現男嬰血鉀及心臟出現問題，並處以稀釋血鉀的藥物。搶救期間，男嬰曾兩度出現心室性心跳過速，要受電擊治療。同日晚上7時半，其維生指數雖回復正常，但血鉀指數依然高於正常，情況危殆，被轉去深切治療部。

醫生葉康認為男嬰情況似是因麻醉藥而引起的橫紋肌溶解症，遂導致高鉀情況出現。（林樂兒攝）

認為男嬰非有惡性高溫

葉醫生稱，手術開始前曾為男嬰量體溫一次。他續指因惡性高溫而導致高血鉀屬非常罕見的情況，並謂惡性高溫會令血壓不穩定，血液中的二氧化碳濃度亦會大增。他指，搶救間一直留意男嬰的維生指數，其血壓及二氧化碳濃度於後期漸趨穩定，不似有惡性高溫。

似引發橫紋肌溶解症

他供稱，男嬰更似是因麻醉藥而引起的橫紋肌溶解症，遂導致高鉀。他解釋，此類情況多依靠病人的病歷作診斷，但大部分病者都不知道自身的情況，而此狀況多出現於麻醉後期。

案件編號：CCDI-229/2016(DK)