【天氣．青光眼】急性個案冬天發病率增　兩大因素增眼壓傷視神經

踏入冬季，因日照關係晝短夜長，而天氣乍暖還寒，加上流感爆發，容易令人著涼或染病，而以上原來更成為青光眼病發數字增加的原因。青光眼有「視力小偷」之稱，是本港頭號致盲兇手。眼科專科醫生透露，急性青光眼患者在冬天的求診次數明顯上升跡象，而進食近年大熱的「超級食物」羽衣甘藍，就有助預防青光眼的發生。

根據香港眼科學會的數字，23%失去視力的病人是因青光眼而致盲。所謂的青光眼，是由於眼球壓力過高。在眼球內有房水以維持眼睛的形狀和提供養料及氧氣給角膜及晶狀體，在正常情況下，房水會由眼內組織分泌及排走，但當房水屯積在眼內不能排出，眼球壓力會過高，最終可導致失明。

減眼壓藥水是常用的治療方法。

眼壓過高令視神經受損

青光眼主要分成兩大類，分別是開角性青光眼及閉角性青光眼，前者是慢性疾病，是最常見的青光眼種類，患者初期並無病徵，但視野會逐漸收窄；而後者就因為眼睛前房角狹窄，眼壓突然升高，導致視神經受損。

眼科專科醫生湯文傑接受《香港01》訪問時表示，急性青光眼在冬天發病率特別高，箇中原因與冬季晝短夜長及服食感冒藥有關，「冬天青光眼的求診人數有明顯上升的跡象，雖然成因未明，但我們估計因為冬天一般晝短夜長，瞳孔長期處於放大的狀態，所以導致急性青光眼的機會增加。」湯醫生解釋說。而另一令急性青光眼個案增加的誘因，就與服食感冒藥有關：「冬天較多人患有傷風感冒，但其實我們服用的感冒藥有導致瞳孔放大的成分（抗組織胺及抗膽鹼激素），所以令患上急性青光眼的機會也大增。」

湯醫生指，感冒藥含導致瞳孔放大的成分，冬天晝短夜長令瞳孔長期處於放大狀態，因而令急性青光眼求診人士增加。

及早治療可減視神經傷害

他進一步解說，急性青光眼患者眼睛前房角狹窄，排水系統較難排走房水，而瞳孔放大令房水流通受阻，眼壓便容易急劇上升，形成急性青光眼。患有遠視、年齡高於40歲均為高危人士。

急性青光眼病人有明顯徵狀，包括眼痛、頭痛、視力模糊等情況，湯醫生提醒，「如果眼壓到了一個很高的程度，病人會有作嘔的感覺。」而只要及早治療，就能將神經線的損害減至最低，常見的快捷治療方式有注射藥物、服用藥物及滴減眼壓眼藥水，情況穩定後病人可做虹膜激光手術，在虹膜打一個小孔幫助排水。

青光眼會對視神經造成無法修補的損害。

「超級食物」防青光眼

除藥物治療外，湯醫生更建議可多吃綠色蔬菜：「過往哈佛有研究顯示，吃一些綠色蔬菜，有助減低青光眼發生的機會達三成。」其中較有效的蔬菜，就包括近年大熱的「超級食物」羽衣甘藍，另外有芥菜及菠菜等，因這些蔬菜含有膳食硝酸鹽，有助血液循環，從而幫助房水流通。