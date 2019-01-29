回應引入英聯邦醫生建議　醫學會：可探討新加坡模式

公立醫生人手不足問題多年未解決，醫護、病人同受病房逼爆的煎熬。醫生組織杏林覺醒成員、屯門醫院醫生黃任匡日前提出，認真考慮「重新認可英聯邦醫生資格」。而醫院管理局前主席胡定旭今日（29日）亦公開支持有關建議。 香港最大醫生團體醫學會及公共醫療醫生協會，均強調沒有排外或「保護主義」。醫學會更認為，可探討新加坡的做法。然而，能否成功引入海外醫生，重點在於公立醫院有否提供良好的工作環境，否則他們仍會流向私營市場，無助紓緩公院醫生不足。

本港公立醫院經常逼爆。（資料圖片）

本港在回歸前，海外醫生只要在英聯邦國家讀醫科，便可免試在本港執業。不過，英聯邦醫生制度隨着主權移交後取消，取而代之，是所有來港行醫的海外醫生，均需要考取執業資格試。2011/2012年因為醫生人手不足，醫院管理局透過醫生註冊條例的有限度註冊制度，向醫務委員會申請海外醫生到公立醫院工作，紓緩人手不足問題。

醫學會會長何仲平 (資料圖片／林若勤攝)

何仲平：只是醫管局人手不足

過去外界詬病，執業資格試非常艱深，不但要求海外專科醫生「一份卷考番醫科生5年讀嘅嘢」，且需要在醫院當實習一年是門檻太高。但部分醫生團體、醫學界立法會議員陳沛然則認為，統一考試門檻有助確保醫生質素，又指過去數據反映是內地醫生的合格率較低，歐美考生的合格率較高。

醫學會會長何仲平接受《香港01》電話訪問指出，本港的醫生人手不足的問題，「係HA（醫管局）不夠，無話私家不夠。」他解釋，目前醫生人手問題的徵結「唔係考唔考試（執業資格試），係（海外醫生）肯唔肯返嚟。」

至於公營機構如醫管局、醫學院為海外醫生申請有限度註冊，他強調過去自己作為醫委會委員，從未否決其申請，但最終在2012年至去年底都僅得30多人到醫管局工作。他強調，本地醫生並非「保護主義」，同意可探討新加坡設認可院校名單便免試執業的建議。此外，食衞局表示，正研究豁免通過執業試、並在醫管局以有限度註冊工作滿3年的海外醫生的實習要求，何仲平亦認為可以考慮。

新加坡設認可院校名單便免試執業，圖為部分受新加坡政府認可的院校名單。 (香港01製圖)

醫學會副會長林哲玄。(資料圖片)

醫學會副會長林哲玄表示，引入海外醫生時應訂立目標，現時是公立醫院醫生不夠，措施亦應針對這目標。他認為，可以考慮以新加坡模式，設立院校名單，只引入名單內的海外醫生。該批醫生需要在監督下在指定醫療機構工作約2至4年，「唔係畀佢周圍做嘢」，其後倘符合臨床規定，可獲得執業資格。他不贊成重新採用英聯邦醫生免試在港執業的制度，因為不應「大開中門畀人入嚟（香港執業）。」

林續解釋，醫生水平應握在香港社會自己手上，而非依靠別人。不過，他強調即使考慮新加坡模式，細節仍需要仔細討論，例如採用哪些院校排名制度。

公共醫療醫生協會會長麥肇敬。(資料圖片／林若勤攝)

公共醫療醫生協會會長麥肇敬表示，以執業資格試確保海外醫生質素，是對不同國家、地區畢業的醫生一視同仁，而有關執業試內容是由醫務委員會、兩間大學醫學院決定。

被問到外界批評本地醫生有「保護主義」，為業界利益而對海外醫生設立很多關卡，他回應說「唔係排外」，強調現時有渠道讓海外醫生回港工作，包括有限度註冊制度，但現實情況是並沒有很多醫生願意回港，「而家公立醫院環境係咁、工作量多，一旦忙中有錯，責任誰屬？」他指這些情況是窒礙醫生來港的重要原因。

林鄭月娥今日（29日）宣布，將額外預留5億元予醫管局，應對冬季流感高峰期。（洪嘉徽攝）

對於恢復引入英聯邦國家專科醫生的建議，特首林鄭月娥指業界就此議題仍未有共識，同時存在擔心，「唔可以話以後都唔做，但相信唔係可以即時處理人手問題。如果有溝通上誤會，前線醫生就會擔心係咪會引入好多醫生，影響佢哋。」她期望先以「最穩定的做法」處理流感高峰期，相關議題留待日後討論。

醫委會：須修例才可恢復免試承認英聯邦醫生資歷

醫委會回覆查詢時指，根據《醫生註冊條例》第14條規定，除香港中文大學及香港大學的醫科畢業生外，凡有意向醫委會註冊以獲取執業醫生資格的醫科畢業生，必須通過醫委會舉辦的執業資格試，並須於認可的醫院或醫療機構完成一段註冊前的駐院實習及評核。如要恢復回歸前免試承認英聯邦醫生資歷的做法，需要修改《醫生註冊條例》。