五度放蛇查酒吧「揸波」案被批有權玩到盡　警方指引未限放蛇時數

警方去年6月搗破尖沙嘴一間以泰籍女服務員提供「揸波」遊戲作招倈的酒吧，警方先後5次派卧底到場調查，與女服務員玩「揸波」遊戲，每次逗留逾3至4小時，遭辯方質疑「放蛇」30分鐘應已足夠。 有民間團體認為兩次放蛇已足夠搜證，批評警方「有權玩到盡」。但有資深警務人員指出，今次是要打擊黑社會的收入來源，如不使用放蛇的方式搜證，根本難以破案。 據當局過往資料，在掃黃行動中是絕對禁止性交及口交。據了解，接受手淫已是最高限度的行為，不過逗留時間及次數，會視乎個案需要彈性決定，故未有白紙黑字訂明上限。

為搜集罪證檢控色情販子，當局認為有限度的身體接觸有實際需要。（資料圖片）

O記去年突擊搜查 揭破20元可摸泰女胸部

警方有組織罪案及三合會調查科（O記），去年2至6月展開代號「飛沙」臥底行動，搗破由西九龍黑幫操縱的賣淫集團，6月23日凌晨聯同機動部隊，突擊搜查尖沙嘴三間酒吧，拘捕13男8女（21至57歲，其中一人為馬來西亞籍），以及66名（19至45歲）泰籍女子，他們分別涉嫌「經營賣淫場所」、「違反逗留條件」及「唆使他人進行不道德行為」被捕。行動中檢獲10多萬元現金、少量毒品及武器，而其中一間酒吧更有世界盃外圍投注。

負責人主要向熟客埋手，提供泰女坐檯服務等，如想觸摸胸部等身體部位，客人必須兌換20元至千元的「酒劵」。泰女會與酒吧對拆分紅。

酒吧女負責人嚴慧嫺昨日（30日）被判經營賣淫場所罪成，被判入獄8個月。

O記在去年6月的行動拘捕87名男女，其中66名為泰籍女子。（資料圖片／賴南秋攝）

紫藤指放蛇次數及逗留時間異常

關注性工作者組織紫藤於十多年前，曾就警員在該類放蛇行動陳書立法會。紫藤發言人質疑有關「放蛇」指引模糊，因其過往接觸的個案中，當性工作者的手觸碰到卧底警員的下體，已即被拘捕，而今次案件則可以出動5次，並每次逗留3至4小時，認為是「有權玩到盡」。

發言人指，警方的放蛇目標由以前的「一樓一」，近年轉移到按摩院及外籍性工作者。如事主在成為「放蛇」目標期間遇有不公，如提供了完整服務等，都投訴無門，包括法庭不會處理事主受屈之處。如2017年韓國女子疑經跨國集團安排來港賣淫一案中，裁判官表示，查明放蛇警有否接受性交，不是法庭職責。另外，事主因擔心被報復，事後不敢向警方投訴，故至今未有成功投訴的個案。

↓↓臥底警在酒吧內放蛇情況↓↓

資深警員：賣淫集團對「生客」警覺性高 需出動多次

有不願具名資深警員表示，每次行動都會設底線，在掃黃的卧底行動中，若涉及集團式經營，卧底如被識穿，會身陷險境；加上有關賣淫集團運作嚴謹，對「生客」警覺性高，故有時卧底要出動多次，令對方鬆懈，繼而搜集更多鐵證，而在過程中亦不能為急於搜證而採取主動行為，原因包括擔心被指是設圈套，影響檢控。

警員在行動中，可以透過對話、環境證供等作為佐證，如在單對單的現場備有色情用品如潤滑劑等，並不需要完成整個性服務過程。

另一警務人員指出，今次是要打擊黑社會的收入來源，而且根據經驗，有組織的賣淫活動，如不使用放蛇的方式搜證，根本難以破案；法官也認為作供的警員誠實可信。

禁止卧底​性交或口交 接受手淫為底線

翻查保安局過往答覆立法會的資料，就有關內部指引，警方指引清楚訂明禁止卧底與目標發生性交或口交。但為搜集罪證檢控色情販子，當局認為有限度的身體接觸有實際需要。據了解，掃黃行動卧底多由初階警員擔任，當中接受手淫已是最高限度的行為，事前必須經高級警司或以上的主管書面批准。

當局指，參與打擊色情活動的臥底警務人員，要經過小心挑選，考慮因素包括他們的心理狀況和操守等，以確保他們適合參與該等行動。在每項行動前，主管會詳細講解行動的目的，以及其行為的規限範圍，包括可以接受性服務的程度及形式，而卧底在行動結束後，須向主管匯報細節。警方會保存詳細記錄，以備日後可能用作呈堂證據。就打擊色情活動的臥底行動，當局引案例指，並不等同設下圈套，而是等於混入黑社會的警員卧底行動。