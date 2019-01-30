【沙中線】屋宇署無人在場見證螺絲帽拉力測試　陳帆：只搜集資料

早前在沙中線獨立調查委員會聆訊中，多名專家證人引用螺絲帽供應商人和科技（BOSA）的拉力測試報告，指鋼筋只需扭入六成絞牙至螺絲帽，就有足夠拉力，符合安全要求。不過《香港01》獲得該測試的內部文件，發現測試用的鋼筋樣本，並非紅磡站使用的11圈絞牙鋼筋，樣本每枝長度不一，測試報告未能反映實際情況。 因應BOSA測試，運輸及房屋局局長陳帆表示，屋宇署去年曾去信BOSA，了解測試數據，當時對方稱無意作相關測試；又指沒有部份扭入螺絲帽與強度關連的測試數據。陳帆又稱，當日屋宇署職員到場只是搜集資料，並非「見證」測試。

根據人和科技（BOSA）測試報告的附件相片可見，所測試的每枝鋼筋絞牙長度都不同。

聆訊期間，多名專家證人都引用BOSA的測試，指鋼筋只需扭入六成絞牙至螺絲帽就安全。根據《香港01》獲得的文件，該測試有5枝鋼筋樣本，分別將其絞牙100%、70%、60%、50%、30%扭入螺絲帽，惟每枝長度不一，例如扭入30%的樣本只有約3圈絞牙，扭入50%的只有約5圈。

公民黨立法會議員譚文豪今日（30日）於立法會上質疑，BOSA的測試造假，問到政府如何應對造假。陳帆表示，屋宇署於去年12月28日去信BOSA，要求提供測試理據及結果；對方於1月7日回覆指，沒有部分扭入螺絲帽與強度相關的測試數據，而且本身亦無意作測試。根據《香港01》的內部文件，BOSA無意為不同鋼筋的扭入情況，作螺絲帽拉力測試，但由於多方面都希望得知螺絲帽於不同情況接駁下的拉力，故展開上述測試。

另外，文件亦提到，屋宇署人員見證（witnesses）測試。不過陳帆指，屋宇署職員是根據《建築物條例》，到現場調查及搜集資料，並非屬於見證。