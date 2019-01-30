沙中線再出事！陳帆：紅磡站另三處缺施工紀錄擅改圖則　開通受阻

運輸及房屋局局長陳帆、路政署署長陳派明和屋宇署署長張天祥，今日（30日）下午4點舉行記者會。陳帆表示紅磡站除了已公布的問題外，北面連接隧道、列車停放處、南面連接隧道同樣出現問題，施工紀錄缺失，未經同意改動，其中紀錄缺失達四成之多，但政府現時掌握資料有限。 陳帆確認，沙中線開通一定受到影響，說不清沙中線可以何時開通。 港鐵代表將於下午5時半見傳媒，料將就工程問題回應政府說法。

政府主動公布，沙中線紅磡站擴建工程，有三處新問題，分別位於北面連接隧道、南面連接隧道和列車停放處。（余俊亮攝）

港鐵公司通知政府，在合約1112工程的三部分，北面、南面連接隧道和紅磡站列車停放處，紀錄方面有問題，也就是紀錄不完整。這些紀錄是指，檢查及測量申請表格。

這些表格是確認承建商是否根據圖則施工。最近港鐵通知政府，這些檢查及測量申請表格的不完整程度，四成缺失。政府認為很嚴重，目前只有有限資料，要求港鐵提供更多資料，以及採取什麼行動。

政府表示，盡力確保結構完整和鐵路安全。港鐵無法提供文件和記錄，證明竣工情況，若是這樣，要進行全面評估研究，去證明施工是跟守則以及安全。

另外根據核准圖則，港鐵原本應用搭接的方法，連接鋼筋。港鐵公司表示，部分改用螺絲帽接駁。這些方法需要政府同意，但港鐵擅自改方法，無通知政府。

運輸及房屋局局長陳帆，就紅磡站擴建工程問題見記者。（余俊亮攝）

路政署署長陳派明稱，於去年4月政府向港鐵發出不符合通知書，而路政署於6月及7月獲得港鐵報告稱，三個部份的施工紀錄有缺失，而至12月仍未有提供進一步的資料。而1月時港鐵稱工程紀錄不完整，當中未能提供40%的「檢查及測量申請表格」，並稱須更多時間取得工程相關資料。

雖然港鐵於本月26日作出回覆，但政府認為回覆不清楚，包括未有評估對屯馬線構成影響，並對港鐵感到遺憾。他續稱，政府要求港鐵就不完整紀錄清況提供進一步資料，並就開通屯馬線進行評估。

去年六月知悉紀錄不全

陳帆稱，在去年6月時僅知道紀錄不齊全，其後於今年1月24日的會議上才獲悉有約40%的表格缺失，他形容當時為一個「轉捩點」，令當局認為有必要向公眾交代。他續稱，港鐵若進行全面資料蒐集後，仍未能確認情況的話，須參考全面評估策略，確實安裝合符政府要求，以確保鐵路安全。

陳派明解釋，「檢查及測量申請表格」由承建商提供，並由港鐵確認符合工程要求後，才允許承建商繼續工程。他引述港鐵稱暫未能提供全數表格，以確認承建商工程符合要求，而若港鐵發現當時未有簽署表格，需要再度確認當時的工程合符安全。

對於對港鐵有無懲罰，陳帆指，若日後發現導致政府有不必要損失，會保留法律追究的權利。

屋宇署署長：改搭接鋼筋方法 需達政府測試要求

對於擅自改動鋼筋搭接的方法，屋宇署署長張天祥解釋，一條鋼筋長度有限，因應構築物，需要搭接鋼筋，傳統做法是用兩條鋼筋搭接，另外做法是用螺絲帽延長。他表示，螺絲帽需要政府認可的種類，需要測試達致技術要求，因此由搭接變成用螺絲帽連接，需要符合政府的技術要求。

超聲波測試誤差大 陳帆：要先找出原因

港鐵自去年12月起鑿牆，以檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況。當時港鐵聲稱使用的「陣列式超音波檢測方法」，長度誤差為3毫米。不過，於周二（29日）的沙中線聆訊中，代表港鐵的資深大律師翟紹唐於沙中線聆訊透露，早前警方取走了6個組裝的鋼筋絞牙以及螺絲帽，以扭出鋼筋絞牙量度實際長度。結果發現，4個原本不合格的樣本，由原先全部均低於政府訂定的37毫米標準，全數變成合格。

陳帆回應指，採納超聲波量度安排前，在實驗室做過很多驗證，找過參考數據。他指超聲波測量與抽出鋼筋實際量度有差距，現在需要找出原因，例如現場環境是否有影響，才能進一步決定。

運輸及房屋局局長陳帆（中）、路政署署長陳派明（右）和屋宇署署長張天祥（左），30日下午4點舉行記者會。（余俊亮攝）

新問題在調查委員會範圍內

沙中線調查委員會聆訊昨日（29日）已完成結案陳詞，被問及委員會調查是否有用，新發現的問題是否涵蓋時，陳帆表示，調查委員會的工作重點，是紅磡站連續牆和層板的調查，現在公布的區域，是在調查委員會工作範圍內，現在參考實際情況。

有記者問當初定調查委員會範圍是否太窄時，陳帆並無正面回應。

認為港鐵未涉刑事

被問及會否就施工紀錄的缺失報警，陳派明稱港鐵亦將就事件蒐集資料，現時未見到事件涉及刑事成份。至於涉及私下改變鋼筋搭接方法，張天祥稱由於兩種接駁方式均可行，現時需視乎當時的檢查及測量申請表格，確保當時的工序受到許可及監督。

確認沙中線開通一定受阻

對於沙中線紅磡站的事情，最新發現三個問題，是否影響開通時間，陳帆直言「相信沙中線開通一定受到影響。最快何時可以開通，今天說不清。希望盡快釐清細節，確認安全後加快工作，讓沙中線開通。若發現有障礙，我們已邀請港鐵研究局部開通，但需要改動訊號系統、列車掉頭安排、交通配套等。」