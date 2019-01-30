沙中線再出事！港鐵缺四成紀錄仍稱紅磡站安全　保留追究禮頓權利

沙中線再出事！運輸及房屋局局長陳帆召開記者會，表示紅磡站三處新問題，北面連接隧道、列車停放處、南面連接隧道四成施工紀錄缺失，未經同意改動圖則，並指沙中線開通一定受到影響。 港鐵行政總裁梁國權、工程處總經理周蘇鴻，在政府記者會後見傳媒，回應指控。梁國權稱承建商禮頓未能提供文件紀錄，以及改動圖則，對禮頓感到失望，保留追究的權利。記者多番追問，缺失的四成紀錄的數量和詳情，港鐵並無正面回應，僅稱正在核查，指無證據紅磡站不安全。 對於警方扭出鋼筋複檢後，發現超聲波檢查鋼筋是否合格的方法有大誤差，周蘇鴻首次確認，已暫停超聲波檢測方法。

港鐵回應缺失紀錄擅改圖則指控，行政總裁梁國權稱，保留追究禮頓權利。（李澤彤攝）

港鐵行政總裁梁國權就工程紀錄提供更多資料，他稱北面連接隧道、列車停放處、南面連接隧道的工程同屬合約1112，港鐵從禮頓取得的工程紀錄有缺失，他稱對禮頓感失望，同時認為港鐵有改善空間。

去年4月發現禮頓缺紀錄

港鐵工程處總經理周蘇鴻續稱，發現禮頓提交的紀錄缺少部分圖則，而新提交的圖則的資料亦不齊全，將繼續向禮頓方面跟進，並保留追究權利。他又稱會繼續與政府溝通，以提交最新的資料。「收到合約1112承包商禮頓，提供的工程完工文件紀錄，正在檢視圖則和紀錄是否與要求吻合。港鐵發現禮頓的紀錄並不齊全，核對圖片時發現，新提交的圖則，並無包括工地圖片看到的鋼筋螺絲頭。」

周蘇鴻稱，港鐵去年4月向禮頓發出不合格通知書，而下半年一直跟進，要求提供缺少的檢查及測量申請表格（RISC），亦就缺失通知政府。至去年年底禮頓仍未有提交完整的員工紀錄，港鐵亦有向政府通報資料不齊全，須再作補充。

港鐵公關補充，調查委員會已經批評禮頓和港鐵在文件紀錄上做得不好，所以不存在港鐵隱瞞南北連接隧道的文件紀錄。

不願交代有多少張RISC表格缺失

記者多次追問，究竟有多少張RISC表格缺失，但周蘇鴻只稱已知四成缺失，但並無交代，總共涉及多少張表格，亦無交代缺失表格涉及的工程位置和詳情，只稱正在核對，如最後未能收集所有缺失紀錄，屆時會再與政府相討以其他文件補充缺失的資料。

缺失表格須港鐵簽署

對於該表格中，港鐵職員是否需要簽名，周蘇鴻承認表格由禮頓提供，再由港鐵簽署確認，惟現時須再確認是否全數均有簽署，「之後會與禮頓來來回回，現正在核對」。

政府主動公布沙中線紅磡站再出現問題後，港鐵行政總裁梁國權（右）、工程處總經理周蘇鴻（左）見記者，指保留追究承建商禮頓道的權利。（李澤彤攝）

改動連接方式 螺絲帽僅做慣常測試

至於接駁鋼筋轉為螺絲帽方式連接，周蘇鴻稱改動在建築工程上為普遍安排，而政府亦有提及兩個方法均可行，而採同的螺絲帽與車站內使用的來自同一生產商，認為最重要為須存有相關的工程紀錄。

記者多次追問，改動連接方法，有無測試過螺絲帽的安全問題，周蘇鴻指，有做慣常的物料測試。

紀錄缺失仍堅稱安全

梁國權多次表示，現階段無證據顯示有安全隱患。記者質疑，為何在未掌握圖則的情況下，仍認為無安全問題，梁國權再次說無證據有安全問題。

港鐵研究沙中線局部通車可行性

運房局局長陳帆在早前的記者會中，確認沙中線通車受阻。梁國權稱政府方面要求同時評估對屯馬線構成的影響，港鐵正研究局部通車的可行性。

已暫停超聲波測試

至於早前被揭露超聲波檢驗方式結果有誤，周蘇鴻稱當初選擇以非破壞性的測試方式，並建議用超聲波檢測方法，其後與政府專家作檢討，並獲同意採用。而因應按警方要求，提供扭入的螺絲帽作調查之用，結果發現四個樣本變為合格，其後將再與專家確認差誤原因，並再作跟進。

記者多次追問超聲波測試誤差是否太大、是否無效後，周蘇鴻才承認今日已暫停超聲波測試，「因為要與政府和化驗所開會，不知下次何時再做。」

無正面回應發現工字鐵問題

對於路政署去年12月28日發信予港鐵，發現東西層板底部有空隙以及發現工字鐵的問題，周蘇鴻並無正面回應，僅稱工字鐵是建設車站時的臨時支撐，建成後要移除和收口，「我們已經移除工字鐵，之後完成收口工作，就能解決問題。」