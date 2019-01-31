【沙中線】擴大獨立委員會調查範圍　中科：未必是最適合選項

行政長官林鄭月娥今日（31日）宣布，將擴大紅磡站獨立調查委員會的職權範圍，將在紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處發現的新問題，納入調查範圍內。分判商中科興業認為，獨立調查委員會條例未必再是最適合的選項，又稱會有更迅速、有效和準確針對問題的方法。 港鐵則認為，未來會全面配合委員會的調查工作，未來會繼續督促禮頓提交竣工圖則事宜，又指會小心核對所有文件及紀錄，更強調無任何證據或跡象顯示有任何結構安全上的關注。

沙中線紅磡站地盤。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

中科：涉事方可獲取便利

中科指出，現時事情的本質已不存在模糊性，故獨立調查委員會條例未必再是最適合的選項，或存在更迅速、有效和準確針對問題的方法。

中科解釋，委員會條例其中一個特性，是將宗卷、證人和證供公開地在涉事方之間展示，認為這或阻礙調查箇中的民事及刑事責任，猶其是具責任的涉事方可獲得便利、創造時間利益，更能騷擾相關證據及度身訂做有利的疑點。

中科續指，現時運作中的相關委員會，並未能在原定的20天聆訊期限完成，並且延期到46天。不單耗盡大量公帑，更耗用維護公眾安全和利益的涉事方的法律開支。

港鐵：會全面配合委員會調查工作

港鐵指出，未來會全面配合委員會的調查工作，又稱對禮頓未能提供所需記錄及文件感到非常失望，並會保留一切追究權利。

港鐵指出，會繼續督促禮頓準備及提交竣工圖則事實，並會小心核對所有文件及記錄，以推展所需的法定程序。港鐵又強調，目前無任何證據或跡象，顯示有任何結構安全上的關注。