【沙中線】「肥佬」鋼筋突變「合格」　港鐵檢測愚弄市民

在本周二（1月29日）的沙中線紅磡站調查委員會，代表港鐵的資深大律師翟紹唐透露，有四組鋼筋扭入螺絲帽的長度，早前超音波檢測遠低於40毫米的政府標準，但警方後來鑿牆驗筋，用尺量度長度為39至40毫米，即不合格樣本全數變合格。翟紹唐認同調查委員會委員Peter Hansford所言，警方的結果推翻（invalidate）超音波檢測方法，並指沒有證據顯示涉事鋼筋被剪。 理論上，警方用尺量度最為準確，而當港鐵引用這證據，意味着認同政府專家的標準，即絞牙長度要接近40毫米，而非港鐵原先主張的22毫米。更重要的是，港鐵當初說服政府和市民採用超音波檢測，或許只是因為寄望可以為港鐵製造有利證據，當後來檢測結果不利港鐵，港鐵則急急另找證據說項，大有「搬龍門」、愚弄市民之嫌。沙中線工程千瘡百孔，亟須檢測，但連檢測方法也失去說服力，教港人怎相信接下來的調查能夠找到真相？

自從沙中線被揭有人剪短鋼筋螺絲頭後，外間要求政府鑿開部分月台層板及連續牆的接駁位，檢查螺絲頭和螺絲帽接駁位的施工質素。政府、港鐵和工程界別一度爭議檢測方法和標準。

首先，在檢測方法方面，現時採用的陣列式超音波測試方法，一直被質疑誤差大，結果不可信，有工程師建議直接扭開檢查鋼筋。港鐵堅稱扭出來檢測極具破壞力，例如扭出時破壞旁邊石屎，日後重駁也有困難，絕不切實可行，而非破壞性測試方法足以核實施工質素，政府最後認可超音波測試方法，並於去年12月10日開始開鑿。

怎料，港鐵近日卻高舉扭開鋼筋，間尺量度鋼筋樣本的方法，並表示超音波方法不準確，要小心審視。既然如此，為何港鐵當初執意非破壞性檢測方法？為何不早早直接扭出鋼筋量度？這難免令人猜想，港鐵原以為超音波檢測的結果誤差較大，或者有其他因素，容易得出有利港鐵的證據，達致施工質素低劣非普遍的結論。只是後來超音波檢測結果不利港鐵，而警方的檢查則有利港鐵，所以港鐵不惜「大搬龍門」，放棄採納超音波證據。

對於沙中線紅磡站，用超聲波方法檢測鋼筋扭入螺絲帽的誤差大，運輸及房屋局局長陳帆指，正了解檢測方法。（余俊亮攝）

第二，港鐵對檢測扭入螺絲帽長度的標準時鬆時緊，公眾無所適從。政府採納螺絲帽供應商的意見，即安裝螺絲頭須符合兩準則：最多外露兩個扭紋，扭入螺絲帽的長度最少需要有40毫米。另外，超音波檢測方法容許三毫米量度差距，所以政府判斷扭入37毫米屬合格。

不過，委員會專家代表批評政府標準太嚴格，而港鐵的專家代表去年底在委員會聆訊時稱，鋼筋絞牙只需扭入22毫米便夠安全，扭入六成（即26.4毫米）發揮的拉力為最強。

當然，究竟扭入長度多少才算合格，有待委員會最後定奪。退一萬步，姑且假設港鐵的說法成立，那麼港鐵又為何欠缺「制度自信」，急於宣稱有幾條鋼筋符合政府標準，兼且推翻超音波檢測方法？

沙中線紅磡站目前正以非破壞式的超聲波方法，檢測鋼筋扭入螺絲帽，警方再取出部分樣本複檢。（資料圖片 / 羅君豪攝）

也許港鐵認為，修正檢測方法使結果更為準確，是做正確的事。這想法沒錯，但港鐵必須承認，港鐵可以一早選用上述更準確的檢測方法，但最近才承認這事實，意味着過去個多月的檢測前功盡廢，所謂的事實充滿問號，平白戲弄了市民一番。事到如今，政府必須交代應否中止驗鋼筋工作。

自從港鐵在去年六、七月向政府提交前後矛盾的沙中線工程問題報告起，公眾對工程的安全水平和港鐵管理層的操守已無寄望。政府在本周三（1月30日）公布會審核沙中線其他車站，以確認工程有否出現與紅磡站擴建工程相類似的問題，做法可取。要挽回港人信心，檢測必須要精準到位，不容各方利益左右，盡快令沙中線鬧劇落幕。