【沙中線】紀錄缺失交執法部門跟進　大律師：或可調查串謀詐騙

沙中線紅磡站早前再被爆出新問題，當中北面、南面連接隧道以及列車停放處存在紀錄缺失，以及部分鋼筋搭接改為螺絲帽接駁方式。路政署署長陳派明於周三（30日）的記者會上，仍聲稱事件不涉及刑事成份。不過，運輸及房屋局局長陳帆於今日（1日）出席立法會鐵路事宜小組委員會時稱，已將個案轉交執法人員跟進。 公民黨立法會議員、執業大律師陳淑莊稱，相信將循有否觸犯虛假文書罪，及串謀詐騙罪等方向調查，包括調查遺失文件的原因、過程，及有否對工程質素作虛假擔保等。

政府主動公布沙中線紅磡站的工程紀錄有缺失，涉及北面連接隧道、南面連接隧道和列車停放處。（資料圖片／余俊亮攝

先稱不涉刑事 政府今改口交執法部門跟進

政府於周三（30日）就沙中線工程召開記者會，公布沙中線紅磡站南面、北面連接隧道及列車停放處施工紀錄有缺失，以及部分鋼筋搭接擅改為螺絲帽連接方法。不過當時路政署署長陳派明聲稱事件未涉及刑事成份，不會向執法部門舉報。事隔兩日，運輸及房屋局局長陳帆於今日出席立法會鐵路事宜小組委員會會議時，被議員問及會否涉及有人刻意棄置文件時回應，已將事件轉交執法單位跟進。

陳淑莊估計有關方面將循有否觸犯虛假文書罪，或串謀詐騙罪的方向調查。（資料圖片）

或涉串謀詐騙、虛假文書

身兼執業大律師的公民黨立法會議員陳淑莊稱，估計有關方面將循有否觸犯虛假文書罪，或串謀詐騙罪的方向調查。她解釋，相信執法人員將調查遺失文件的原因、過程，甚至是否刻意遺棄文件等。她續稱，若證實涉及詐騙成份，而相關文件經手員工眾多，則有可能干犯串謀詐騙罪。

至於有否干犯虛假文書罪，則視乎文件有否涉及冒認簽名、對工程質素作虛假擔保等。不過她稱，由於調查涉及多層工序，難以逐一證明當中的工程質素，故認為或較難以虛假文書入罪。她認為現階段應從電腦文件備份、公司電話錄音等進行調查，「到底係唔係真係唔見，定集體約定整唔見？」她又稱，同時應確認遺失文件的數量，「連唔見幾多都未知！」

陳帆今日稱，已將相關個案轉介執法單位跟進。（資料圖片）

早前政府公布沙中線紅磡站的北面、南面連接隧道以及列車停放處，發現存在紀錄缺失達四成。不過，港鐵車務總監金澤培今早出席立法會鐵路事宜小組委員會，披露涉事三個位置的檢查及測量申請（RISC Form）的最新進展，紀錄合共缺失逾六成，當中北面連接隧道紀錄缺失更高達73%。

特首林鄭月娥周四（31日）宣布，決定擴大紅磡站獨立調查委員會職權範圍，將新發現三個位置的問題一併納入調查範圍內，並表示政府會嚴肅處理，徹查事件，預計農曆新年後會同行政會議，落實相關決定。