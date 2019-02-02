【沙中線】陳帆昨稱已就施工紀錄缺失交執法部門　盧偉聰：未收到

沙中線紅磡站早前再發現新工程問題，北面、南面連接隧道以及列車停放處存三個位置的檢查及測量申請（RISC Form）出現紀錄缺失，缺失數量高達六成。運輸及房屋局局長陳帆昨日（1日）於立法會上稱，對於工程紀錄不翼而飛，已交執法部門跟進。不過，警務處處長盧偉聰今日（2日）在一個電台節目上表示，現時仍未收到有關報告。

警務處長盧偉聰今日（2日）在一個電台節目上表示，現時仍未收到沙中線的最新問題的轉介報告。（資料圖片）

沙中線紅磡站的問題愈揭愈多，運輸及房屋局局長陳帆在本周三(1月30日)聯同路政署及屋宇署高官召開記者會，指出紅磡站南面、北面連接隧道及列車停放處的施工紀錄有缺失，當中北面連接隧道有4成的「檢查及測量申請」（RISC Form）缺失，以及發現部分鋼筋搭接擅自改為螺絲帽連接。被問及會否就施工紀錄的缺失報警，路政署署長陳派明稱港鐵亦將就事件蒐集資料，現時未見到事件涉及刑事成份。

及至昨日(2月1日)，港鐵在立法會會議上進一步披露缺失表格高達六成，同出席會議的運輸及房屋局稱事件可能涉及詐騙，已轉交執法單位跟進。

鋼筋被剪重案組正跟進 料需時半年處理



警務處長盧偉聰今日（2日）出席一個電台節目時表示，有關紅磡站鋼筋被剪等較早前所轉介的工程問題現正由重案組跟進，由於文件數量太多，加上要跟多個證人會面，相信要花上半年時間處理；此外，由於涉及不少工程上的專業知識，警方委派專隊去調查，並挑選有工程學士的警員加入專隊，同時會邀請「信用良好」的專家提供意見。

惟他提到，現時仍未收到運房局方面的最新轉交通知，倘若收到有關報告，會跟較早前所得到的資料一併處理。政務司司長張建宗則指，陳帆的意思是已知會警方。