【流感高峰】累計20宗兒童嚴重個案　6歲男童潛伏期內曾到深圳

衞生防護中心今日（2 日）公布一宗兒童嚴重流感個案，一名6歲男童自1月31日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵，並於昨日（1日）出現抽搐。他昨日被帶往瑪麗醫院急症室求醫，確診甲型流感併發腦病變，現時情況嚴重。該名男童曾於1月27日隨家人到深圳，即日來回。

本港至今累計20宗兒童嚴重流感個案。（資料圖片／羅國輝攝）

男童無注射流感疫苗

個案涉及一名過往健康良好的6歲男童，他自1月31日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵，並於昨日（1日）出現抽搐。他昨日被帶往瑪麗醫院急症室求醫，並入院接受治療，今日被轉送該院兒科深切治療部接受進一步治療。男童的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變。病人現時情況嚴重。

該名男童未有接種今季流感疫苗，曾於上月27日前往深圳，家居接觸者為父母，他們最近均出現上呼吸道感染病徵，並已求醫，毋須入院，情況穩定。

本港至今錄得20宗兒童嚴重流感個案，當中1名2歲男童染H1甲型流感併發腦病變，在衞生防護中心公布個案8日後死亡。另外一名2歲男童感染H1甲型流感併發敗血性休克及16歲女染H3甲型流感併發嚴重肺炎，二人同於瑪麗醫院留醫，情況危殆。而一名4歲女童感染H3甲型流感併發嚴重肺炎亦正於瑪麗醫院留醫，現時情況嚴重。