【豬年2019】陳凱欣買豬肉煲湯團年　停活豬三日　檔販開心放假

踏入年三十晚團年夜，市民到街市「買餸」準備團年飯，迎接豬年。九龍城街市周華記雞檔負責人玲姐指平日購入約80隻活雞，但因應年三十晚購入300至400隻雞，來貨價及售價貴兩成。 因應非洲豬瘟，早前業界決定初一至初三停止劏豬，沒有新鮮豬肉供應。九龍城街市陸記肉枱老闆黃小姐指，來貨價貴兩成，預計整日收益會減少，但笑言：「初一至初三終於有假放。」 市民蔡先生前日（2日）以180元購入豬手一隻，因應初一至初三未有新鮮豬肉供應，今日再購入大小相若，約6斤重的豬手，需要380元，較前日貴200元。

早前業界決定初一至三沒有新鮮豬肉供應，陸記肉枱老闆黃小姐笑言終於有假放。（林若勤攝）

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早前因應非洲豬瘟，業界決定初一至三停止劏豬，變相三日沒有新鮮豬肉供應。陸記肉枱老闆黃小姐指，來貨價貴兩成，但售價僅輕微上升，整日收益或較去年少，但她直言沒計較太多：「我地成年咁計（利潤），唔會計單日。」至於初一至初三「無豬賣」，黃小姐稱損失不會太大，反指：「我哋好少放假，今年初一至初三終於有假放！」

蔡先生偕太太到九龍城街市購豬手，但價錢較前日貴200元，6斤重豬手承惠380元。（林若勤攝）

蔡先生偕太太到九龍城街市購豬手，但價錢較前日貴200元，6斤重豬手承惠380元。（林若勤攝）

九龍城街市周華記雞檔負責人玲姐指今日購入300至400隻雞，較平日多超過200隻。（林若勤攝） 雞來貨價貴兩成 1斤雞承惠110元 周華記雞檔負責人玲姐指，平日僅購入80隻雞，今日卻購入300至400隻雞，價錢同樣貴兩成，她指1斤雞是110元，玲姐坦言未知何時會賣完雞，指客人仍可到場購買。

年三十晚6斤重豬手賣近400元 較兩日前貴200元

有人歡喜有人「肉赤」，市民蔡先生偕妻子到九龍城街市購豬手做上海菜，他前日已經購入約6斤重的豬手，因為初一至初三沒有新鮮豬手，加上子女及孫兒都會回家吃飯，他今日再購重量及大小相若的豬手，價錢貴200元。蔡先生對於6斤重豬手承惠380元感到詫異，蔡太更直指「個心唔舒服」，但因為未有事先問清價錢及農曆新年的原因，他們最終購入豬手。

立法會議員陳凱欣到九龍城街市買餸，準備今晚的團年飯，她未有購入更多豬肉，僅購適量作煲湯用。（林若勤攝）

立法會議員陳凱欣亦到九龍城街市「幫襯」，她未有因業界措施購入更多豬肉，預計今晚花費1000元購團年飯材料，與往年相若。她透露已與家人外出用餐，購入豬肉主要作煲湯用，及買了一條魚。

雞檔外大排長龍，雞籠無掩，有雞隻「企圖逃跑」。（林若勤攝）