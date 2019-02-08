【華航機師罷工】逾100班航班來往港台兩地　華航僅佔約20% 　

中華航空勞資雙方斡旋不果，華航機師工會於凌晨宣布於今日（8日）開始罷工行動。根據機管局的資料顯示，今日共有4班華航航班取消，分別來往香港、台北及高雄。 台灣一向為港人旅遊熱點，現時除中華航空外，現時有另外4間航空公司亦有開設前往台北及高雄的航班；而今日分別有43班及42班航班往來香港及台北，另外共有22班航班往返高雄，而華航僅佔當中約20%。

華航機師工會於今日(8日)宣布罷工。（資料圖片）

往來本港及台北航班 華航僅佔20%

根據機管局網頁資料，今日共有42班航班從本港前往台北、43班航班從台北返港，當中華航來回分別僅得18班航班，佔航班總數約21%。其餘分別由國泰、國泰港龍、長榮航空，及香港航空營運。當中以國泰及國泰港龍佔的數量最多，來回共36班。

11班來往高雄航班 華航佔3班

而高雄方面，因航班總數較少，或引致較大影響。今日分別有11班航班往來香港及高雄，當中各有3班由華航營運。其餘則由國泰、國泰港龍及華信航空營運。

截至中午12時，根據機管局網站，今日共有兩班來往香港及台北的華航航班取消，分別是原定於16時45分從台北返港的航班，及於17時45分從香港前往台北。另外同樣有兩班來往香港及高雄的航班取消，分別為原定於9時20分從高雄返港，及於10時20分從本港出發到高雄的航班。另外亦有兩班原定於周六來往香港及台北的航班取消。